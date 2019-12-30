Sol içi kavga

Müftüoğlu bir röportajda adını vermeden eski genel başkan Ufuk Uras’a “Taraf ve Zaman sayfalarından devrimcilere saldırmayı marifet sananlar tarihin çöplüğüne gittiler” dedi. Ufuk Uras Twitter’dan “Kendi deyişleriyle tarihin çöp tenekesine örgütlerini yollayanlar, çöplük eşeleme meşgalelerinde sadece kendilerini bulduklarının bile farkında değiller” diye yanıt verdi.

RÖPORTAJDA ELEŞTİRDİ

Oğuzhan Müftüoğlu, ÖDP’nin ismi değiştirilerek kurulan Sol Parti’yle ilgili Birgün gazetesinin pazar ekine bir röportaj verdi. Müftüoğlu, “Tarih bütün tartışma konularındaki haklılığımızı ortaya çıkarttı. Buna karşı, başta ‘yetmez ama evetçiler’ olmak üzere AKP değirmenine su taşıyanlar, iktidar gücünü, sermaye medyasını arkalarına alarak Taraf ve Zaman sayfalarından devrimcilere saldırmayı marifet sananlar tarihin çöplüğüne gittiler” dedi.

Müftüoğlu isim vermese de eleştiri oklarını yönelttiği isim eski genel başkan Ufuk Uras’tı.

TWITTER’DAN YANIT VERDİ

Ufuk Uras da Müftüoğlu’nun ismini anmadan Twitter’dan yanıt verdi. Uras şunları yazdı: “Dün ve bugünü yüzlerine gözlerine bulaştırıp bir şey yapamayanlar, yarın neyi/nasıl yapacaklar, üstelik aynı sorumlu kadroyla. Kendi deyişleriyle ‘tarihin çöp tenekesi’ne örgütlerini yollayanlar, çöplük eşeleme meşgalelerinde sadece kendilerini bulduklarının bile farkında değiller. Siyasi partilerde her şeyi bildiği varsayılan, elinde olta, muz politikalarıyla günlerini geçirenlerin ellerinden oltaları alınmadıkça, bu fasit daireden kurtuluş zor.”