Şoke eden olay! Mühendis Ela'nın cipi anahtarlar evdeyken çalındı
İstanbul Tuzla’da kimya mühendisi Ela Kasap’ın Range Rover cipi iki anahtarı da evde olduğu sırada otoparktan çalındı. Kasap, polise başvurarak cipin serviste olduğu sırada bir tanıdığı tarafından anahtarının kopyalatıldığını ve aynı kişi tarafından çalındığını öne sürdü.
Tuzla’da yaşayan kimya mühendisi Ela Kasap, bir ay önce Range Rover cipini arızalanınca servise verdi. Tamir edildikten sonra cipini teslim aldı. 27 Aralık 2018 akşamı aracına binmek istediğinde cipinin yerinde olmadığını gördü. Cipin 2 anahtarı da evdeydi ancak buna rağmen çalınmıştı. Ela Kasap, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek cipinin çalındığını belirterek şikayetçi oldu.
Polise yaptığı başvurudaki ifadesinde cipinin anahtarının bakım için servise verdiği sırada kendisini tanıyan bir kişi tarafından kopyalatıldığını ve aynı kişi tarafından cipin çalındığını öne sürdü.
Kasap ifadesinin devamında “Anahtarın kopyalatıldığı anahtarcıyı da buldum. Anahtarın kopyalanması ile ilgili servisçiyle konuştuğumda, ‘Benim için hatırı sayılır biriydi, size söylemememi rica etti, kusura bakmayın, hatalıyız’” dedi.
Kasap, anahtarı kopyalatan ve çaldığını öne sürdüğü tanıdığı kişinin de ismini polise verdi.
Polis kamera görüntülerini inceledi ve cipe 27 Aralık 2018 günü saat 18.30 sıralarında 2 kişinin binerek götürdüklerini belirledi. Polis, kamera görüntüleri ve Kasap’ın ifadesinde verdiği bilgileri araştırmaya devam ederken, cip ve cipi çalan kişilerin yakalanması için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle