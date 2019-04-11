Şoke eden olay! Galata Kulesi'nden bir kadın düştü
Beyoğlu Galata Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü. İlk belirlemelere göre genç kadının intihar ettiği değerlendirilirken polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.
Galata Kulesi’nden düştüğü belirtilen bir kadın hayatını kaybetti. Olay, saat 17.30 sıralarında Galata Kulesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Galata Kulesi’nin teras kısmına çıkan bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yerini şerit çekerek kapattı.
Polisin incelemesi sürüyor.
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