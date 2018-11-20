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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/DHA
20.11.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

Şoke eden olay! 'Canlı yayında seninle öpüşeceğim, beğenilerimi çoğaltacağım'

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Şoke eden olay! 'Canlı yayında seninle öpüşeceğim, beğenilerimi çoğaltacağım'

İzmir'de, 2 yıl önce 16 yaşında olan M.A.'yı günlük kiralanan bir evde zorla tutarak cinsel istismarda bulunduğu ve o anları sosyal medyadan canlı yayınla paylaştığı iddiasıyla 24 yıldan 36 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Abdülmecit G. (24), beraat etti. Duruşmada M.A., "Beni öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum" diye ifade verdi.

Olay, 14 Aralık 2016 tarihinde Bornova ilçesinde meydana geldi. O dönem 16 yaşında olan ve lise birinci sınıfta okuyan M.A. (18), rehberlik öğretmenine giderek başından geçen olayı anlattı. Abdülmecit G. ile sosyal medyadan tanıştıklarını söyleyen M.A., 3 yıl aralıklarla görüştüklerini, bu kişinin esrar kullandığını öğrendikten sonra görüşmeyi sona erdirdiğini, ancak 3 gün önce  tehditle günlük kiralanan evde buluştuğunu ifade etti. Bu buluşmada Abdülmecit G.'nin kemerle kendisini dövdüğünü, zorla cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen M.A., o anların görüntülerini ise internette yayınladığını anlattı.

Bunun üzerine rehber öğretmen, M.A.'yı İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye götürdü. Emniyetin Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan M.A., Abdülmecit G.'nin Bornova'da günlük kiralanan evde kendisine zorla cinsel istismarda bulunduğunu ve bunu cep telefonundan Periscop isimli sosyal medya hesabından canlı yayınladığını söyledi. M.A., içtiği meyve suyu nedeni ile kendisini iyi hissetmediğini, o nedenle olay gecesi ve ertesi gün aynı evde kaldığını dile getirdi. Olaydan sonra evden çıkan M.A., bazı internet sitelerinde kendine ait cinsel istismar görüntülerini görünce, durumu rehberlik öğretmenine anlattığını bildirdi.

'CANLI YAYINDA SENİNLE ÖPÜŞECEĞİM, BEĞENİLERİMİ ÇOĞALTACAĞIM'

Gözaltına alınan Abdülmecit G., M.A. ile bir süre arkadaşlık yaptığını, olay tarihinde önce kendisine şık bir ev tutmasını istediğini, "Canlı yayında seninle öpüşeceğim, sosyal medyada beğenilerimi çoğaltacağım" dediğini, bunun üzerine de günlüğü 80 liraya bir yer kiraladığını anlattı. İfadesinde M.A.'nın buluştukları evde Periscop isimli sosyal medya sitesine girerek canlı yayına geçtiğini, kendisini öpmeye başladığını, daha sonra tekrar aynı siteye girdiğini, kendisiyle birlikte belden yukarısı çıplak vaziyette canlı yayında konuşmaya başladıklarını, yorum yazanlara cevap verdiklerini, daha sonra yattığını, cinsel ilişki yaşamadığını, suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

İfadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Abdülmecit G. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Müstehcenlik', 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 24 yıldan 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak M.A., savcılıktaki ifadesinin ardından şikayetinden vazgeçti.

SANIK: ZORLA OLMADI

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Abdülmecit G., M.A. ile rızası yönünde ilişkiye girdiklerini, internetten canlı yayını M.A.'nın yaptığını, ilişki görüntülerini takipçisini artırmak için yayınladığını söyledi. Zorlama olmadığını ileri süren  Abdülmecit A., "Odada zorla tuttuğumu söylüyor ama ben birkaç kez yarım saatliğine dışarı çıktım. Kilitleme olayı da olmazdı, çünkü orası kartlı sistemdir. Benim dışarı çıktığım saatler, kaldığımız yerin kamera kayıtlarında mevcuttur. Ben zorlama ile M.A.'ya bir şey yapmadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından şikayetinden vazgeçen, ancak mahkemede tekrar şikayetçi olan M.A. ise tecavüze uğradığını, Abdülmecit G.'den şikayetçi olduğunu söyledi. M.A. ifadesi sırasında kendisine yapılmasını istemediği şeyler yapıldığını söyleyince, mahkeme başkanı "Ne yapılamasını istiyordun, ne yapılmasını istemiyordun?" diye sordu. M.A., "Öpmesini istiyordum ama bana dokunmasını istemiyordum" diye cevapladı.

Sanık Abdülmecit G.'nin avukatı Rasih Feridun Sencer ise, "Bütün bunlar hayatın olağan akışına aykırıdır, dosyaya ibraz ettiği dilekçesinde M.A., şikayetten vazgeçtiğini belirtmiş mahkemeye gelerek şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Müvekkilin M.A. ile çektirdiği fotoğraflardan herhangi bir zor olmadığı anlaşılmaktadır. M.A., iftira atmaktadır. Adli görüşmeci M.A.'nın sosyal medya üzerinden tanımadığı kişilerle ilişkiye girmek üzere para talep ettiğini tespit etmişlerdir. Adli görüşmecinin yaptığı tespitleri rapora geçiren polislerin tanık olarak dinlenmelerini talep ediyoruz" dedi.

MÜSTEHCENLİK SUÇUNDAN 5 AY 4 GÜN

Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaada, sanık Abdülmecit G.'nin müstehcenlik dışındaki suçlardan beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Abdülmecit G.'nin üzerine atılı 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak cinsel amaçla çocuğu kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti Abdülmecit G.'ye müstehcenlik suçundan 6 ay 5 gün ceza verdi. Heyet, sanığın duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak indirim uyguladı, cezayı 5 ay 4 güne indirdi. Mahkeme heyeti bu cezayı da sanığın suç işleme hususundaki eğilimi dikkate alınarak bir daha suç işlemeyeceği yönünde hakkında olumlu kanıya varıldığından hükmün açıklamasını geriye bırakılmasına karar verdi.

AVUKAT SENCER: MÜVEKKİLİMİN SUÇSUZLUĞUNU KANITLADIK

Duruşmadan sonra açıklama yapan Abdülmecit G.'nin avukatı, müvekkilinin suçsuzluğunun kanıtlandığını belirterek, "M.A.'nın dosyaya koyduğu videodan bir kısım vardı. Videoda bu kız, 'Arkadaşlar polisi arayın, bu bana tecavüz ediyor, zorla beraber oluyor' diye kız ilgi çekmek için bu kısmı kırpıyor ve bu kısmı arkadaşına gönderiyor. Videonun tamamında aslında bu çekimin rıza dahilinde çekildiği görülüyor. Ayrıca M.A., savcılık soruşturması arasında, '100 bin lira vermen durumunda mahkemede rızamla birlikte oldum diyeceğim' şeklinde teklifi var. Burada yargı yanıltılmaya çalışıldı, ancak biz bulduğumuz delillerle, müvekkilimin üzerine atılı suçları aslında işlemediğini mahkemeye kanıtladık. Sonuç itibariyle beraat isteyen savcı kadın, mahkeme üyelerinin hepsi de kadın. Adil bir yargılama sonucu 24 yıldan 36 yıla kadar yargılanan müvekkilimin beraatini almış durumdayız" dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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