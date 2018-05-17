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    Sokakta vurmuştu... 18'inden küçük diye indirimsiz 24 yıl

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    17.05.2018 - 22:52 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bağcılar’da 8 Şubat 2017 tarihinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Cansu Çaptı’yı geçen yıl sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldüren Mehmet Ali Kızılaslan’ın (18) duruşmasına dün devam edildi.

    Sanık, olay tarihinde 17 yaşında olduğu için duruşma Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Olay günü Kızılaslan iddiaya göre ayrıldıkları Cansu Çaptı ile barışmak istedi. Ancak yüz bulamayınca pompalı tüfek ile sokak ortasında Çaptı’nın karın bölgesine bir el ateş etti. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çaptı, hayatını kaybetti. Kızılaslan da pompalı tüfek ile karakola gidip teslim oldu. Kızılaslan, 18 yaşından küçük olan maktul Cansu Çaptı’ya karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasının yeri olmadığına karar veren heyet, Kızılaslan’ın cezasını, suç tarihinde
    yaşı 18’den küçük diye 24 yıla düşürdü.

    Etiketler: gazetehaberleri , cinayet , gündem
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