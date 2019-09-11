Sokakta önüne gelen 11 kişiyi bıçaklamıştı... 70 yıl!
Kadıköy Kozyatağı’nda, 22 Ekim 2018 günü sokakta rasgele karşılaştığı 11 kişiyi bıçaklayan cezaevi firarisi Ali Kardaş’ın (30) ‘11 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılandığı davada karar çıktı.
Anadolu Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanık Ali Kardaş’ı, 5 müştekiye yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçunu işlediği gerekçesiyle 5 kez 13’er yıl olmak üzere toplam 65 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Kardaş’ı, 2 müştekiye yönelik “nitelikli yaralama” suçundan 3 yıl 4.5 ay hapse mahkûm eden mahkeme heyeti, sanığın 4 müştekiye yönelik “kasten yaralama” suçunu işlediği gerekçesiyle de toplam 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, toplamda 70 yıl 4.5 ay hapis cezasına mahkûm ettiği sanık Kardaş’ın tutukluluk halinin devamını da karar verdi.
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