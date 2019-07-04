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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
04.07.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Sokak ortasında dehşet! Esra Erol’un programına katılmışlardı...

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Alperen Kahraman (19), eşinin amcası Durmuş S. tarafın sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldü. Saldırı sırasında tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği yodan geçen 2 kişi de yaralandı. Öldürülen Alperen Kahraman'ın eşi Melisa Sepetçi'nin ailesi kızlarının kaçırıldığını öne sürerek Esra Erol'un televizyon programına katılmıştı. Melisa Sepetçi, kendi isteğiyle kaçtığını söylemişti.

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  • Sokak ortasında dehşet Esra Erol’un programına katılmışlardı...
  • Sokak ortasında dehşet Esra Erol’un programına katılmışlardı...
  • Sokak ortasında dehşet Esra Erol’un programına katılmışlardı...
  • Sokak ortasında dehşet Esra Erol’un programına katılmışlardı...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, sabah saatlerinde Muhittin Mahallesi Omurtak Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde meydana geldi. Alışverişe çıkan Alperen Kahraman, mağazanın önünde  içerideki eşi Melisa'yı beklerken yanına Dursun S. geldi.

Eşinin amcası olan Durmuş S., belinden çıkardığı tabancayı Kahraman'a doğrultup ateş etti. Başı ve karnına aldığı kurşunlarla yere yığılan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçen 2 kişi de kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Silah sesleri üzerine mağazadan çıkan Melisa Kahraman, kucağında 2 aylık bebeğiyle eşini kanlar içinde yerde görünce sinir krizleri geçirdi.  İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Durmuş S. ise emniyete götürüldü.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Alperen Kahraman'ın cansız bedeni, otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Durmuş S.'nin avukatı olmadan konuşmayı reddettiği belirtildi. Durmuş S. ile Alper Kahraman arasında husumet olduğu öne sürüldü.

2 AYLIK BEBEĞİNİN YANINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Çorlu'da Alper Kahraman'ın eşinin amcası Durmuş S. tarafından tabanca ile sokak ortasında vurularak öldürülme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, eşi Melisa mağazada alışveriş yaparken, Alper Kahraman'ın, bebek arabasında bulunan 2 aylık kızı ile dışarıda beklediği, yanına yaklaşan Durmuş S.'nin tabancasını doğrultup ateş ettiği görülüyor.

Paniğe neden olay sonrası bazı kişilerin Alper Kahraman'ın yanına giderek yardım etmeye çalıştığı görüldü.

Sokak ortasında dehşet Esra Erol’un programına katılmışlardı...

ESRA EROL'UN PROGRAMINA KATILMIŞTI

Öldürülen Alperen Kahraman'ın eşi Melisa Sepetçi'nin ailesi kızlarının kaçırıldığını öne sürerek Esra Erol'un televizyon programına katılmıştı. Melisa Sepetçi, kendi isteğiyle kaçtığını söylemişti.

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