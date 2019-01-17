Sokak arasında yaşandı! Mahalleli isyan etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSokak arasında yaşandı! Mahalleli isyan etti
GeriGündem Sokak arasında yaşandı! Mahalleli isyan etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
17.01.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Sokak arasında yaşandı! Mahalleli isyan etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul, Avcılar’da sokağa hızla giren bir toplu taşıma minibüsü, yaşlı kadına çarparak kadını metrelerce ileriye fırlattı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken çevredeki vatandaşlar sokak arasını güzergah olarak kullanan minibüsçülerin kazaya davetiye çıkardığını ileri sürdü.

Olay, Avcılar Üniversite Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah işe giden 61 yaşındaki Nuriye Demir isimli kadın kaldırımdan yolun karşısına geçiyordu. Bu sırada Esenyurt Avcılar arasında çalışan 34 M 5480 plakalı yolcu minibüsü hızla sokağa girdi. Bir anda minibüs ile karşı karşıya kalan Demir, kaçamadı ve minibüs kendisine çarptı.

Metrelerce ileriye savrulan kadına ilk yardımı çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri çağrıldı. Yaralı kadın gelen ambulans ile yakınlarda bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kazanın yaşandığı yerde esnaf olan bir vatandaş dükkanını açtığı sırada kazaya karışan minibüsü gördüğünü ifade ederek, “Dükkanı açarken gördüm minibüsün orada olduğunu. Söylenenlere göre minibüs çarpmış. Minibüsler oraya hızlı dönüyor, sıkıntı oluyor” dedi. 

“MİNİBÜSLER HIZLI GEÇİYOR, CAN GÜVENLİĞİMİZİ TEHLİKEYE ATIYOR”

Geçerken olaya denk geldiğini söyleyen Mehmet isimli bir vatandaş ise, minibüsün bir kadına çarptığını duyduklarını kaydederek, “Zaten yıllardır burada minibüsçüler korna çalıyor korna çalınmaz tabelası olmasına rağmen. Hızlı geçilmemesi lazım hızlı geçiyorlar. Çarparken hızlıymış kadını 3-4 metre ileriye atmış zaten anında durmamış. Sola doğru dönerken yayayı görmemiş yol vermemiş yayaya. Sürekli zaten minibüsler buradan hızlı bir şekilde geçiyor. Can güvenliğimizi riske atıyor” diye konuştu. Ara sokaklarda minibüslerin hızlı gittiğini söyleyen Faruk Polat ise, ”Sürekli nüfus arttığı için trafikte artıyor. Arabalar sağlı sollu park ederken sıkıntı oluyor. Durdukları zaman. Ben tam olarak olayı görmedim ambulansın geldiğini gördüm. Çok kalabalık olmuştu ben çok müdahale etmek istemedim o yüzden” şeklinde konuştu.

YOLCU MİNİBÜSÜ YAŞLI KADINA ÇARPTIĞI O DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Nuriye Demir’in yolun karşısına geçmeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise sokağa hızla giren minibüsün kadına çarpması ve ileriye savurması görülüyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dehşet yüzüne yansıdı! Görüntüler az önce geldi...

Adnan Oktar soruşturmasında çözülme başladı! Sırada iki kişi daha var

'3 filme sınırlama gelmiş, o da pornografik içerikli filmler'

‘Zıpkın’lar da Suriye’ye gitti