Şok iddialar! Babası, Rabia’nın ölümüyle ilgili miting yapacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞok iddialar! Babası, Rabia’nın ölümüyle ilgili miting yapacak
GeriGündem Şok iddialar! Babası, Rabia’nın ölümüyle ilgili miting yapacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
09.10.2018 - 07:27, Son Güncelleme:

Şok iddialar! Babası, Rabia’nın ölümüyle ilgili miting yapacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şok iddialar! Babası, Rabia’nın ölümüyle ilgili miting yapacak

Giresun’da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia’nın babası, “Mafya filmi gibi, sanki herkes sessizlik yemini etti” dedi. Acılı baba, bir mitingle bildiklerini açıklayacağını söyledi.

Giresun'un 13 bin nüfuslu ilçesi Eynesil'de 5 ay önce şüpheli şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'la ilgili dosya hala açık. Ölümüyle ilgili süreç ve sorumlular belirsiz. Baba Şaban Vatan, kızının öldürüldüğünü ve faillerin saklandığını iddia ediyor. İlçede herkesin sessizlik yemini etmişçesine susmasını tuhaf buluyor.

Kaymakamlıktan gerekli izni alan baba Vatan, durumu protesto etmek için de Eynesil Hükümet Konağı Meydanı'nda miting yapacak. Baba Vatan, tüm yaşadıklarını herkes duysun, bilsin istediğini söyledi. Babaya en büyük desteği ise Giresun Üniversitesi Kamil Nalbant Yüksekokulu'ndaki üniversite arkadaşları ve hocaları veriyor.

Sabah'tan Erhan Öztürk'ün haberine göre; Kızının ölümüyle ilgili olarak iğneyle kuyu kazıp 5 aydır delil topladığını belirten baba Vatan, "İlçede herkes suskun. Sessizlik yemini etmiş gibiler, konuşmuyorlar. Bu durum bana İtalyan mafya filmlerini hatırlatıyor. Şüpheler, iddialarım hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. Resmi makamlar olayın üzerine titizlikle gitmiyor. Bulduğum 6 tanık var, bunlar dinlense katil kabak gibi ortaya çıkacak. Birileri bu işin kapanmasını istiyor ama ben peşini bırakmayacağım. Kızımın ölümüne bir otomobil çarpması neden oldu. Üzerindeki kanların temizlenmesi için ahır diye tabir edilen yerde teker izi tespit ettik. Bunun fotoğraf ve incelemelerini savcılığa sundum" diyerek tepki gösterdi.

Yarın tüm yaşadıklarını Eynesil halkıyla bir miting yaparak paylaşacağını belirten baba "Tek tek anlatacağım. Benim kızımın katili veya katilleri bir an önce ortaya çıkarılmalı. Olayda şüpheli olan çok sayıda delil var. Ancak kimse bu delilleri, iddiaları araştırmıyor. Tam tersi bir el kapatmak istiyor. Yeni atanan savcı, dosyanın kapanmaması için talimat verdi ancak bir arpa boyu yol alınmadı" dedi.

'BİTSİN BU SUSKUNLUK'

Artık bu suskunluğun bitmesini isteyen Anne Atika Vatan ise şunları söyledi: "Deliller karartıldı. Kamera kayıtlarına bakılmadı. Görgü tanıklarına başvurulmadı. Olay yerine gelen polis memuru S.'nin çelişkili ifadeleri ortada. Beş aydır gözüme uyku girmiyor. Acımızın hafiflemesi için bu suskunluğu bitirsinler. Katilin bulunmasına yardımcı olsunlar."

Şok iddialar Babası, Rabia’nın ölümüyle ilgili miting yapacak

OMERTA NEDİR?

İtalyan mafyasının temel yasası olarak bilinir. "Bir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum, konuşmam" ifadelerinin toplamıdır. Mafya elemanları arasında, uyulmaması halinde karşılığının, kendisi ve tüm aile fertleri için cezası ölüm olan yasadır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"'Buradan çıktı' diyerek kendinizi kurtaramazsınız"

Sağlık Bakanlığı'ndan 'hamile çocuk' raporu: 115 değil 158!

CHP’lilerden tepki: ‘Bayraklardan biri karartıldı’

“Kayıp gazeteci olayında “kameralı ipucu”