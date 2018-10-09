Şok iddialar! Babası, Rabia’nın ölümüyle ilgili miting yapacak

Giresun'un 13 bin nüfuslu ilçesi Eynesil'de 5 ay önce şüpheli şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'la ilgili dosya hala açık. Ölümüyle ilgili süreç ve sorumlular belirsiz. Baba Şaban Vatan, kızının öldürüldüğünü ve faillerin saklandığını iddia ediyor. İlçede herkesin sessizlik yemini etmişçesine susmasını tuhaf buluyor.



Kaymakamlıktan gerekli izni alan baba Vatan, durumu protesto etmek için de Eynesil Hükümet Konağı Meydanı'nda miting yapacak. Baba Vatan, tüm yaşadıklarını herkes duysun, bilsin istediğini söyledi. Babaya en büyük desteği ise Giresun Üniversitesi Kamil Nalbant Yüksekokulu'ndaki üniversite arkadaşları ve hocaları veriyor.



Sabah'tan Erhan Öztürk'ün haberine göre; Kızının ölümüyle ilgili olarak iğneyle kuyu kazıp 5 aydır delil topladığını belirten baba Vatan, "İlçede herkes suskun. Sessizlik yemini etmiş gibiler, konuşmuyorlar. Bu durum bana İtalyan mafya filmlerini hatırlatıyor. Şüpheler, iddialarım hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. Resmi makamlar olayın üzerine titizlikle gitmiyor. Bulduğum 6 tanık var, bunlar dinlense katil kabak gibi ortaya çıkacak. Birileri bu işin kapanmasını istiyor ama ben peşini bırakmayacağım. Kızımın ölümüne bir otomobil çarpması neden oldu. Üzerindeki kanların temizlenmesi için ahır diye tabir edilen yerde teker izi tespit ettik. Bunun fotoğraf ve incelemelerini savcılığa sundum" diyerek tepki gösterdi.



Yarın tüm yaşadıklarını Eynesil halkıyla bir miting yaparak paylaşacağını belirten baba "Tek tek anlatacağım. Benim kızımın katili veya katilleri bir an önce ortaya çıkarılmalı. Olayda şüpheli olan çok sayıda delil var. Ancak kimse bu delilleri, iddiaları araştırmıyor. Tam tersi bir el kapatmak istiyor. Yeni atanan savcı, dosyanın kapanmaması için talimat verdi ancak bir arpa boyu yol alınmadı" dedi.

'BİTSİN BU SUSKUNLUK'

Artık bu suskunluğun bitmesini isteyen Anne Atika Vatan ise şunları söyledi: "Deliller karartıldı. Kamera kayıtlarına bakılmadı. Görgü tanıklarına başvurulmadı. Olay yerine gelen polis memuru S.'nin çelişkili ifadeleri ortada. Beş aydır gözüme uyku girmiyor. Acımızın hafiflemesi için bu suskunluğu bitirsinler. Katilin bulunmasına yardımcı olsunlar."





OMERTA NEDİR?

İtalyan mafyasının temel yasası olarak bilinir. "Bir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum, konuşmam" ifadelerinin toplamıdır. Mafya elemanları arasında, uyulmaması halinde karşılığının, kendisi ve tüm aile fertleri için cezası ölüm olan yasadır.