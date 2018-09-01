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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İZMİR (İHA)
01.09.2018 - 14:14, Son Güncelleme:

Kenan Sofuoğlu için seferber oldular!

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AK Parti Gençlik Kollarının hazırladığı 'Kampüse Hoş Geldin' projesi kapsamındaki reklam filminin çekimleri sırasında aralarında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile eski milli motosikletçi ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun da bulunduğu 10 kişi, Sofuoğlu'nun motosikletini taşıdı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

AK Parti Gençlik Kolları, 'Kampüse Hoş Geldin' projesi kapsamında reklam filminin startını verdi. 'Biz de seni bekliyorduk' sloganıyla 2016 yılından itibaren başlatılan 'Kampüse Hoş Geldin' projesi, üniversiteye yeni gelen öğrencilere rehberlik yaparken, reklam filmi çekimleri bir aydır devam ediyor.

Ankara, İzmir, Trabzon ve İstanbul gibi dört farklı ilde gerçekleştirilen çekimlerde, kentin en önemli noktaları ve belirlenen alanlar yer alıyor. Planlı ve titizlikle devam eden reklam filmi çekiminde, AK Partili milletvekilleri de rol aldı.

Milletvekilleri arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, eski milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da yer aldı. Sofuoğlu, çekimler sırasında motosikletini de getirdi ve reklam filminde kullandı.

ŞAMPİYONUN MOTORUNU 10 KİŞİ ZOR TAŞIDI

İzmir'deki çekimler sırasında ise Kenan Sofuoğlu’nun bir sahne için motosikletinin yüksek bir alana taşınması gerekiyordu. Bu nedenle yönetmen ve ekip, el birliğiyle onlarca ağırlıktaki motorun kaldırılabileceğini söyleyince iş başa düştü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın ve Kenan Sofuoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 kişi, eski motosikletçi ve yeni milletvekili Sofuoğlu’nun motoruna el verdi ve merdivenlerden çıkarılmasına yardım etti. Sofuoğlu’nun motosikletinin taşındığı anlar hem eğlenceli, hem de renkli dakikalara sahne oldu.

Reklam filminin ise 1 hafta içerisinde yayımlanacağı öğrenildi.

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