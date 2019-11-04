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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN-Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
04.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şoför dehşeti

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr

Beşiktaş’ta bir halk otobüsü, yolcuların beklediği durağa daldı. 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olan şoför, bıçakla otobüsten inip kaçmaya başladı. Bir kişiyi bıçakla yaralayan sürücü daha sonra denize atladı. Yakalanan şoför sabıkalı çıktı.

27E Şirintepe-Kabataş seferini yapan halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş (33) dün saat 16.30’da iddiaya göre bir yolcuyla tartışmaya başladı. Otobüs, Barbaros Bulvarı yönünden gitmesi gerekirken, Ortaköy istikametine girdi. Hız kesmeyen otobüs, Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağına daldı. Duraktaki 12 yolcu yaralandı. Herkes ne olduğunu anlamamışken şoför Karakuş, elinde bıçakla otobüsten inerek koşmaya başladı. Yolcular ve çevredekiler Karakuş’un peşinden koşarak kaçmasını engellemek istedi. Bu sırada Karakuş, kendisine engel olmak isteyenlerden birisini bıçakla kolundan yaraladı ve ardından Beşiktaş İskelesi’nden denize atladı.

KURTARILAMADI

Şoför dehşeti

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 1’i şoförün bıçakladığı kişi olmak üzere 2’si ağır 13 yaralıyı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Yalçın Tahir Billur kurtarılamadı. Polis ise Beşiktaş İskelesi’nde simit atılarak denizden çıkarılan Necdet Karakuş’u gözaltına aldı. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Karakuş’un yapılan ilk incelemesinde “Taksirle yaralama” ve “Kasten yaralama” suçlarından iki ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

ALKOL ÇIKMADI

Şoför dehşeti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,  şu ifadelere yer verildi: “Şahıs denizden çıkartılarak gözaltına alınmış, yapılan araştırmalarda şahsın alkollü olmadığı tespit edilmiştir. Otobüs çarpması ve bıçakla yaralama neticesinde 3’ü İran uyruklu, 2’si yaşı küçük olmak üzere toplam 13 şahıs
yaralanmıştır.”

İNSANLAR ETRAFA SAÇILDI

Olay anında durakta bulunan Halil Söylemez, dehşet dolu anları şu sözlerle anlattı: “Simitçiyim. Durağın yanındaydım. Bir anda otobüs hızla gelip durağa çarptı. İnsanlar etrafa saçıldı. Şoför şok halinde aşağıya indi. İnsanlar tepki gösterdi. Adam da uzaklaşmaya çalıştı. İnsanlar onu tutmaya çalışırken bıçağı çıkardı.”

Şoför dehşeti

 

İBB: SİSTEM İNCELENECEK

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi olay sonrası bir açıklama yaparak, Özel Halk Otobüsü sisteminin inceleneceğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili şoför, araç sahibi ve Özel Halk otobüsü şirketi hakkında kapsamlı inceleme başlatmış bulunmaktayız. İstanbulluların bir daha benzer bir durum yaşamamaları için Özel Halk Otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.” 

 

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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