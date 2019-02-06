‘Şoför aranıyor’la dolandırdılar
Denizli’de yaşayan ve işsiz olan Oktay Ç. (23) Facebook’ta “Şoför aranıyor” ilanı veren firmayı telefonla aradı.
Görüştüğü Tarık isimli kişi, İstanbul’a gelmesi gerektiğini söyledi. Oktay Ç. iş bulma umuduyla 15 Ocak’ta İstanbul’a gitti. Firma yetkilisi “Şoförlük dereceni bilmiyoruz, senin araba kiralaman lazım” diyerek Oktay Ç.’yi bir araba kiralama şirketine yönlendirdi. Oktay Ç., araç kiralama şirketinden 2 günlüğüne 500 liraya bir otomobil kiralayarak telefonuna gönderilen konuma gitti. Buluştuğu kişi “Otomobile GPS takıp sana geri vereceğiz” diyerek kendisini otele bıraktı. Ertesi gün, otomobili alan şahsı arayan Oktay Ç., “Silivri’de teslim edeceğiz” cevabı alması üzerine şüphelenerek polise başvurdu. Dolandırıldığını anlayan Oktay Ç. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
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