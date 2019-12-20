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20.12.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Sofistike ne demek? Sofistike nedir? Sofistike TDK kelime anlamı

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Sofistike ne demek? Sofistike nedir? Sofistike TDK kelime anlamı

Sofistike kelimesi, TDK'daki kelime anlamı ile merak ediliyor. Türkçe'ye Fransızca'dan geçiş yapan Sofistike kelimesi TDK tarafından tanımlanmıştır. Peki, sofistike ne demek? İşte, sofistike nedir sorusuna TDK'dan verilen cevap

Sofistike kelimesi, çoğu zaman sık duyulan bir kelime olsa da; sofistike nedir gibi sorular da, sıkça sorulmaktadır. Sofistike kelimesi aynı zamanda, TDK karşılığının da merak edildiği bir kelimedir. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde, sofistike sözcüğünün sık sık araştırıldığı görülür.

SOFİSTİKE KELİMESİ TDK'YA GÖRE NE ANLAMA GELİR?

Türk Dil Kurumu, "sofistike" biçiminde yazılması gereken kelimenin kökeninin; Fransızca'dan geldiğini belirtmiştir. TDK Güncel Türkçe Sözlük, bu kelimenin; Fransızca "sophistiqué" kelimesinden türetildiğini de eklemiştir.

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük; "sofistike ne demek" sorusunun karşılığı olarak; birkaç tanımlama yapmıştır. Sofistike kelimesi için; "yapmacık" anlamını vermiştir. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’ün belirttiği diğer anlamlar ise; "yanıltıcı ve "karmaşık" şeklindedir.

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