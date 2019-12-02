Snob nedir? Snob ne demek? Snob insan özellikleri
Gündemdeki haberler ardından snob kelimesinin anlamı bir kez daha merak konusu oldu. Gündelik hayatta geçen snob, bir kimse için kullanılmaktadır. Peki, snob ne demek? Snob insan özellikleri neler?
1820'lerde kullanılmaya başlanan snop ilk olarak ingiltere'de kullanılmaya başlandı. Oxford ve Cambridge üniversitelerinde sıradan öğrencileri aristokrat öğrencilerden ayırabilmek amacıyla adlarının hemen yanına "sine nobilitate" (soylu olmayan) ya da kısaca snob diye notlar düşülürmüş. Pek çok sözcük gibi snob sözcüğünün anlamı zamanla değişmiştir. Snob başta yüksek statü sahibi olmayan kişileri karşılayan bir sözcük iken, kısa bir süre sonra yüksek statünün yokluğundan rahatsız olan kişiler için kullanılmaya başlandı. Snop kişilerde bulunan özellikler:
1. Giyinişte, konuşma biçiminde, dilde, düşüncede toplumca gülünç ve doğala aykırı bulunan yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan (kimse).
2. Seçkin görünmek ereğiyle kimi seçkin çevrelerdeki görüşleri, yaşam biçimini benimseyen, onlara hayranlık duyan ve onlar gibi olmaya, davranmaya özenen (kimse).
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle