Skolyoz hastası Cansu, yardım bekliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSkolyoz hastası Cansu, yardım bekliyor
GeriGündem Skolyoz hastası Cansu, yardım bekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Skolyoz hastası Cansu, yardım bekliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Skolyoz hastası Cansu, yardım bekliyor

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, doğuştan skolyoz (omurga eğriliği) hastası 3 yaşındaki Cansu Yıldız'ın sağlığına kavuşması yapılacak ameliyata bağlı. Rahatsızlığı ileri düzeyde olan minik Cansu'nun ameliyatının riskli olması nedeniyle endişeli olan ailesi, özel hastanelerin ameliyat için yaklaşık 80 bin ile 100 bin lira arasında bir para istediğini, kendilerinin bunu ödeyebilecek güçlerinin bulunmadığını belirtip, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

Menteşe'nin kırsal Denizova Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Sadinaz Yıldız (39), 2016 yılında 6 aylık hamileyken karnındaki bebeğine skolyoz teşhisi konuldu. Muğla'dan İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırması'na sevk edilen Yıldız, burada 5 gün tedavi gördü. Tedavinin ardından Muğla'ya dönen genç kadın, çiftçilik yapan eşi Mustafa Yıldız (46) ile birlikte "Bir cana kıymamalıyız" diyerek, üçüncü evlatları Cansu'yu dünyaya getirme kararı aldı. Yaşadığı zorlukları anlatan Sadinaz Yıldız, "Muğla'daki doğumun ardından evladım, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 7,5 aylıkken aşırı sinir sıkışması nedeniyle ameliyat edildi. 1 yaşından sonra da epilepsi nöbeti geçirmesi üzerine İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne gittik. Bize 3 ay sonraya randevu verdiler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Nevres Aydoğdu'ya giderek durumumuzu anlattık. Kendisi bir baba şefkati ile yaklaşarak kızım ile yakından ilgilendi. Cansu'yu muayene eder etmez korse taktı ve bunu 1,5 yıl çıkarmamamızı söyledi. Şu ana ise akciğer fonksiyonlarının düzelmesi için her 2 ayda bir alçı sarılıyor. Yavrumuzun felç olma riski bulunduğu için ameliyat olması gerekiyor" dedi.

Zor bir ameliyat olduğu için özel hastanelerdeki doktorları araştırdıklarını belirten Yıldız, "Yaklaşık 80 bin ile 100 bin lira arasında bir paraya ameliyatı gerçekleşebileceklerini söylediler. Eşim çiftçilik yapıyor, ben ise ev kadınıyım. Maddi gücümüz bu ameliyatı yaptırmaya yetmez. Yetkililerin bize el uzatmasını bekliyoruz" dedi.

Çaresiz baba Mustafa Yıldız ise, "Bu ameliyatı dışarıda yaptırma imkanımız yok. 100 bin lirayı ben nereden bulabilirim? 100 bin lira kredi çekeyim desem 170 bin lira geri ödemesi var. Maaşlı çalışan biri değilim. Hayvanlarımdan sağdığım sütü ve yetiştirdiğim sebzeleri satarak geçimimi sağlıyorum. Yetkililerimiz ve hayırseverlerimiz bize yardımcı olursa, 'Allah razı olsun' derim" diye konuştu.

'KIZIMIZIN SAĞLIKLI BİREY OLARAK TOPLUMA KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Denizova Mahallesi Muhtarı Halil Karataş da, "Minik Cansu'nun durumu belli. Ailemiz tedavi masrafını karşılayacak duruma sahip değil. Yetkililerimiz ve hayırseverlerimizin desteğiyle kızımızın sağlıklı birey olarak topluma kazandırılmasını istiyoruz. Ailemizin ekonomik durumu müsait olsaydı, ameliyatı zaten kendileri yaptırırdı. Mahalle olarak bizim de bu parayı karşılayacak durumumuz yok" dedi.

Minik Cansu Yıldız ise DHA muhabirinin ameliyat olmak istiyor musun sorusuna 'Evet' diye yanıt verdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Salih Akkuş, "Skolyoz hastalığı derece derecedir. Hafif derecedeki kişilerin ameliyatı hastanemizde gerçekleşiyor. Ancak ileri derecedeki hastaların ameliyatı risk taşıyor. Bunun için son kararı ailelere bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Nevres Hürriyet Aydoğan, "Kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ameliyat edilmesi için akciğer fonksiyonlarının gelişmesi gerekiyor. Sürecin ardından ailenin de onay vermesi durumunda zorlu ameliyatı hastanemizde gerçekleştirmek isteriz. Ancak, bunun kararını aile verecek" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Terör örgütüne operasyon! 11'i yakalandı
Beyin cerrahı 8.kattaki evinin balkonundan düştü!
FETÖ kumpas kurmuştu... Cezaevinden ‘Barış Pınarı Harekâtı’na
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Münbiç’te sadece etiket değişiyor'