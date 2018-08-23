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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ertuğrul Özkök yazdı
23.08.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

Skandal iddiada yeni ayrıntılar... İntiharına sebep mi oldu?

Ertuğrul ÖZKÖK
Ertuğrul ÖZKÖK
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Ertuğrul ÖZKÖK
Ertuğrul ÖZKÖK
Skandal iddiada yeni ayrıntılar... İntiharına sebep mi oldu?

HOLLYWOOD’u sarsan Asia Argento olayında ikinci perde açıldı.

Önce birinci bölümün özeti: Harvey Weinstein’i cinsel tacizle suçlayıp müebbet hapisle bitebilecek bir dava açılmasını sağlayan üç “Me Too” öncüsünden biri olan Asia Argento’nun 5 yıl önce 17 yaşında bir erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Şimdi ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Olay 2013 yılının Mayıs ayında Kaliforniya’nın Marina del Ray bölgesindeki Ritz-Carlton otelinde meydana gelmiş.

Dün New York Times’da yayınlanan makalede iki tarafın avukatları arasındaki bir belgeye göre o gün otel odasında şu olmuş: “Aktrist, çocuğun ailesine ‘Hadi siz gidin’ deyip çocukla yalnız kalmak istemiş. Sonra Jimmy Bennett’i odaya çıkarmış ve alkol vermiş. Sonra öpüp yatağa itmiş. Pantolonunu çıkarmış ve ona oral seks yapmış.”

Argento ise aralarında cinsel ilişkinin kesinlikle söz konusu olmadığını söylüyor.

Tabii bu doğruysa, aile de onları yalnız bırakıp gitmişse o da ayrı bir şey.

İşte o fotoğraf Basına sızdı...
İşte o fotoğraf! Basına sızdı...

PARA ÖDEME İŞİNİ ANTHONY BOURDAİN AYARLAMIŞ

New York Times’deki makaleye göre Asia Argento’nun bir anlaşma yapıp bu parayı ödemesini intihar eden sevgilisi Anthony Bourdain ayarlamış.

Onu şu sözlerle ikna etmiş: “Bu çok tehlikeli bir çocuk. Yapacağı kötü propaganda ile imajımız çok kötü etkilenebilir.”

New York Times’de dün çıkan bu makale ile Asia Argento skandalı Anthony Bourdain’in intiharı olayına da uzandı. Ama bir ilişkisi olup olmadığı konusunda şimdilik hiçbir bilgi yok.

ASIA FİLMDE O ÇOCUĞUN ANNESİ ROLÜNÜ OYNAMIŞ

Asia Argento tacizde bulunduğu iddia edilen Jimmy Bennett’le aynı filmde oynarken tanışmış.

O sırada Bennett 7 yaşındaymış ve sıkı durun, Argento o filmde çocuğun annesi rolünü oynuyormuş.

KADINLAR İKİYÜZLÜ VE YALANCI MIDIR?

“KADINLAR ikiyüzlüdür. Kadınlar oportünisttir. Kadınlar yalancıdır. Kadınlar istismarcıdır. Kadınlar dolambazdır. Kadınlar şeytandır...”

Bu sözleri söyleyen bir erkek değil, bir kadın.

New York Times gazetesi editör ve yazarı Bari Weiss...

Dünkü makalesi işte kadınlar için söylediği bu cümlelerle başlıyor.

Ancak sonuna şu cümleyi de eklemiş: “Aynı erkekler gibi...”

Zaten yazısının başlığı da şöyle: “Asia Argento bir kere daha ispatladı ki kadınlar da insandır...”

ERTUĞRUL ÖZKÖK'ÜN BUGÜNKÜ YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

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Ertuğrul ÖZKÖK
Ertuğrul ÖZKÖK
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