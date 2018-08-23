Skandal iddiada yeni ayrıntılar... İntiharına sebep mi oldu?
HOLLYWOOD’u sarsan Asia Argento olayında ikinci perde açıldı.
Önce birinci bölümün özeti: Harvey Weinstein’i cinsel tacizle suçlayıp müebbet hapisle bitebilecek bir dava açılmasını sağlayan üç “Me Too” öncüsünden biri olan Asia Argento’nun 5 yıl önce 17 yaşında bir erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Şimdi ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.
Olay 2013 yılının Mayıs ayında Kaliforniya’nın Marina del Ray bölgesindeki Ritz-Carlton otelinde meydana gelmiş.
Dün New York Times’da yayınlanan makalede iki tarafın avukatları arasındaki bir belgeye göre o gün otel odasında şu olmuş: “Aktrist, çocuğun ailesine ‘Hadi siz gidin’ deyip çocukla yalnız kalmak istemiş. Sonra Jimmy Bennett’i odaya çıkarmış ve alkol vermiş. Sonra öpüp yatağa itmiş. Pantolonunu çıkarmış ve ona oral seks yapmış.”
Argento ise aralarında cinsel ilişkinin kesinlikle söz konusu olmadığını söylüyor.
Tabii bu doğruysa, aile de onları yalnız bırakıp gitmişse o da ayrı bir şey.
PARA ÖDEME İŞİNİ ANTHONY BOURDAİN AYARLAMIŞ
New York Times’deki makaleye göre Asia Argento’nun bir anlaşma yapıp bu parayı ödemesini intihar eden sevgilisi Anthony Bourdain ayarlamış.
Onu şu sözlerle ikna etmiş: “Bu çok tehlikeli bir çocuk. Yapacağı kötü propaganda ile imajımız çok kötü etkilenebilir.”
New York Times’de dün çıkan bu makale ile Asia Argento skandalı Anthony Bourdain’in intiharı olayına da uzandı. Ama bir ilişkisi olup olmadığı konusunda şimdilik hiçbir bilgi yok.
ASIA FİLMDE O ÇOCUĞUN ANNESİ ROLÜNÜ OYNAMIŞ
Asia Argento tacizde bulunduğu iddia edilen Jimmy Bennett’le aynı filmde oynarken tanışmış.
O sırada Bennett 7 yaşındaymış ve sıkı durun, Argento o filmde çocuğun annesi rolünü oynuyormuş.
KADINLAR İKİYÜZLÜ VE YALANCI MIDIR?
“KADINLAR ikiyüzlüdür. Kadınlar oportünisttir. Kadınlar yalancıdır. Kadınlar istismarcıdır. Kadınlar dolambazdır. Kadınlar şeytandır...”
Bu sözleri söyleyen bir erkek değil, bir kadın.
New York Times gazetesi editör ve yazarı Bari Weiss...
Dünkü makalesi işte kadınlar için söylediği bu cümlelerle başlıyor.
Ancak sonuna şu cümleyi de eklemiş: “Aynı erkekler gibi...”
Zaten yazısının başlığı da şöyle: “Asia Argento bir kere daha ispatladı ki kadınlar da insandır...”
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