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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.01.2019 - 08:43, Son Güncelleme:

Skandal görüntülerin ardından doktor konuştu: Ben sapık değilim

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Skandal görüntülerin ardından doktor konuştu: Ben sapık değilim

Muayene sırasında çektiği fotoğrafları internette paylaştığı iddiası ile gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Doktor Engin Barış Çeşmeli konuştu: "Ben sapık falan değilim, insan öyle resimleri paylaşsa, kendi resmini de koyar mı? Ben kendimi yakacak kadar akılsız mıyım?"

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene sırasında çekilen fotoğrafları, Rusya merkezli arkadaşlık sitesinde paylaştığı iddiası ile gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Genel Cerrahi servisinde görevli doktor Engin Barış Çeşmeli, serbest kaldıktan sonra ilk kez konuştu.

Kesinlikle sosyal medyada hastaların görüntülerini paylaşmadığını belirten Çeşmeli, söz konusu Rus video paylaşım sitesinde çektiği görüntüleri depolayarak üstleri olan profesörlere gösterdiğini söyledi. Ancak kendi şifresinin hackerler tarafından kırılarak ele geçirildiğini ileri süren Çeşmeli, tüm görüntülerin hackerler tarafından yayınlandığını belirtti. Bu hasta görüntülerinin kesinlikle sosyal medyada paylaşılmak için çekilmediğini belirten Çeşmeli, "Ben sapık falan değilim, insan öyle resimleri paylaşsa, kendi resmini de koyar mı? Ben kendimi yakacak kadar akılsız mıyım?" dedi.

Skandal görüntülerin ardından doktor konuştu: Ben sapık değilim

"OLANLAR NORMAL DEĞİL"

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Olayın perde arkasını ortaya çıkaracaklarını belirten Çeşmeli'nin avukatı Mustafa Kılıç ise "Görüntülerin yayınlandığı gün gazetecinin fark etmesi, o hastanın bu yayını görmesi ve hemen aynı gün şikayetçi olması normal değil. Bu görüntüleri müvekkilim vermiş olsa bile, niye kendi görüntüsü olan bölümü versin.

Neden binlerce görüntü varken, sadece şikayetçi olan bayanın görüntüsü V.K'da yayınlanmış olsun? Bu soruların cevabını bulacağız" diye konuştu.

Doktor Engin Barış Çeşmeli'nin bir buçuk yıllık eşi Deniz Çeşmeli de kocasının haksız yere linç edildiğini belirterek, sonuna kadar arkasında olduğunu söyledi. Bir buçuk yıl önce Deniz Çeşmeli ile evlendiğini ve mutlu bir evlilikleri olduğunu belirten Engin Barış Çeşmeli yaşadığı sıkıntı sürecin ayrıntlarını anlattı.

"MESLEĞİME AŞIĞIM"

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Artvin Hopa'da bir buçuk yıl zorunlu hizmet yaptığını ve TUS sınavlarındaki başarısı sonrası Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapmaya başladığını anlatan Dr. Çeşmeli, "Bir buçuk yıldır Genel Cerrahi Servisi'nde asistan doktor olarak görev yapmaktayım. Hiçbir hastamın izni ve bilgisi olmadan asla kayıt, gizli kayıt... Ne derseniz deyin yapmadım. Hepsinin izinleri dahilinde yaptım. Bunları yaparken, hiç bu durumu yaşayacağım aklımın ucundan bile geçmedi. Ben o görüntüleri hocalarıma göstermek için çektim. Ben mesleğine ve hasta haklarına saygılı bir doktorum. Ben mesleğine aşık bir insanım, of bile demeden bazen 40 saat görev yaptığım oluyor" dedi.

"AKILSIZ DEĞİLİM"

Hakkındaki iddialara cevap veren Çeşmeli, "Genel Cerrahi Servisi'nde asistan doktorun kendisinin de yer aldığı görüntülerin, Rusya merkezli bir arkadaş bulma sitesinde paylaşması sizce normal mi? Hadi ben açık açık bunları paylaştım. Peki kendi görüntümü niye koyayım? Bir doktor olarak bu kadar mı akılsız ve aptalım? Öyle bir şey mümkün olabilir mi? Bu görüntülerden sadece bir hastanın görüntüsü var. Ama bende görüntüleri bulunan yüzlerce hastam var. Ancak sadece bir kişinin görüntüsü paylaşılmış ve o da hemen aynı gün şikayetçi olmuş. Bu çok ilginç" dedi.

Skandal görüntülerin ardından doktor konuştu: Ben sapık değilim

"ÜYEYİM VE EŞİM BİLİR"

Depolama alanı çok geniş olduğu için Rus sitesini kullandıklarını belirten Çeşmeli, "Burada sınırsız bir depo hakkı var. Buraya üye olduğumu eşim de bilir, kendi ailem de. Bu sitedeki şifreli bölümde resimleri depoluyorum. Bu depoda bulunan resimlerin olduğu şifreli bölümü hackerler kırmış.
Zaten ben bile şu anda kendi hesabıma giremiyorum. Benim yaptığım gibi birçok asistan arkadaşımız da muayne sırasında görüntü çeker. Bu görüntüleri hocalarımıza gösteririz. Ayrıca ben ve diğer arkadaşlarım da mutlaka izinsiz görüntü çekmeyiz. Tamamen sözlü izinli olarak çekeriz" dedi.

EŞİ VE AİLESİ HEP YANINDA OLDU

Bu zor günlerde eşinden bir an bile şüphelenmediğini belirten Deniz Çeşmeli de "Böyle bir linç girişimi olamaz.
Bir doktor hiç bile bile kendini yakar mı? O görüntüleri eşim neden paylaşsın? Sorgulamadılar bile. En çok canımızı acıtan da bu oldu. Karanlık noktalar en kısa sürede aydınlığa kavuşacak ve Engin'in suçsuzluğu anlaşılacak" diye konuştu. Deniz Çeşmeli, hem kendi ailesinin hem de eşinin ailesinin her zaman arkalarında durduklarını söyledi. Çeşmeli, "Ben eşimin masumiyetine inanıyorum. Bunu kanıtlamak için de ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

REKTÖRLÜĞÜN AÇIĞA ALMA KARARINA İTİRAZ ETTİLER

Doktor Çeşmeli'nin avukatı Mustafa Kılıç da müvekillinin suçsuzluğunun ispatlanacağını ve merak edilen soruların cevaplanacağını dile getirdi. Olayla ilgili ilginç detayları gündeme getiren Avukat Kılıç, "Eğer doktorumuz bu görüntüleri gizli çektiyse kendi görüntüsünü verir mi? Bu görüntünün yayınlandığı günden itibaren aynı gün içinde iplik söküğü gibi olayın çözülmesi, doktorun kimliği, hasta kimliği şikayet adına çıkması ve gözaltına alınmasının hepsi aynı gün olması ilginç değil mi? Rus V.K. sosyal medya arkadaşlık sitesindeki hesap nasıl kırıldı, onlarca hastanın görüntü kaydı varken neden tek bir hastanın resmi yayınlandı. Bu sorulara cevap bulacağız ve konuyu aydınlatacağız" dedi. Öte yandan Avukat Kılıç, skandalın ortaya çıkmasının ardından görüntüleri çeken doktor Çeşmeli'nin açığa alınması ile ilgili itiraz dilekçesini mahkemeye verdiklerini belirtti.

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