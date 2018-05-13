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    ‘Siyasi üçkâğıt’

    Turan YILMAZ/SİVAS
    13.05.2018 - 21:34 | Son Güncelleme:

    SAADET Partisi’nin (SP) cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, hükümetin açıkladığı ekonomik paket ile ittifak ortağı MHP’den gelen genel af önerisine, “siyasi üçkâğıtçılık” tepkisini verdi.

    Karamollaoğlu dün, seçim kampanyasının ilk mitingini yaptığı memleketi Sivas’ta bir grup gazeteciyle sohbetinde, “Devlet affedecekse kendisine karşı işlenmiş suçları affetmeli, şahıslar arası cezaları ancak şahıslar affedebilir. Vaatler de sorunların çözümüne yönelik olmalıdır, geçmişe yönelik değildir. Onun için vatandaşta siyaset üçkâğıtçılık mesleğidir diye bir anlayış ortaya çıkıyor. Ama siyaset kesinlikle üçkâğıtçılık mesleği değildir. Algı oluşturma da bunun içine giriyor. Siz yapmadığınızı yapıyormuş gibi gösteriyorsunuz, derde derman oluyormuş gibi bir his oluşturuyorsunuz.” Karamollaoğlu, Hükümet Meydanı’ndaki mitinginde de ‘seçim rüşveti’ diye nitelediği seçim paketlerinin sorunları çözmeyip daha da büyüttüğünü savundu. 

    Etiketler: gazetehaberleri , temel karamollaoğlu , saadet partisi , gündem
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