Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayram ziyaretleri gerçekleştirildi.

CHP'YE BAYRAM ZİYARETLERİ

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında AK Parti, DSP ve Vatan Partisi heyetleri CHP'yi ziyaret etti.

Siyasi partiler arası bayramlaşma ziyareti kapsamında CHP Genel Merkezi'ne gelen AK Parti'nin Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Toptancı Gürbüz ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Güngör'den oluşan heyeti, Çeviköz başkanlığındaki Parti Meclisi Üyesi Ali Hikmet Akıllı ve Kadın Kolları MYK Üyesi Figen Kahya tarafından karşılandı.



Yaş olarak tüm heyet üyelerinden büyük olduğunu belirten Çeviköz, geçmişe göre bayramlaşma anlayışının da değiştiğine dikkati çekti. Bayramlaşmanın Türk kültüründeki önemine değinen Çeviköz, bayramların kardeşliğin, dostluğun, birliğin, beraberliğin öne çıkarıldığı bir dönem olduğuna işaret etti.

Çeviköz, "Hepimizin gayesi ülkemizin geleceğinin huzur içinde olması ve gelecek nesillere iyi bir ortam bırakmak." ifadesini kullandı.

Orhan Yegin ise rekabetin her alanda hayatın içerisinde yer aldığına vurgu yaparak, "Her birimiz bütün rakiplerimizle farklı alanlarda, siyasette, sivil toplumda, hayatın her alanında bir şeyleri daha iyi yapma iddiasında. Tabii bu rekabet dönemsel olarak dile, üsluba, yöntemlere farkı şekillerde yansıyabiliyor. Bayramlar ise bütün rekabetlerin, tartışmaların bir kenara bırakıldığı günlerdir." diye konuştu.

Yegin, başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere bütün vatandaşların bayramını kutlarken, "Cenabı Allah memleketimizi huzur içerisinde, mutluluk içerisinde, bolluk, bereket içerisinde nice bayramlara ulaştırsın. İnşallah dönüş yolunda trafik kazaları nedeniyle can kayıpları yaşamayız." temennisinde bulundu.

Siyasi partiler arasında bayramlaşma geleneğini yerleştirenlere teşekkür eden Yegin, bunun ilerleyen yıllarda da devam etmesini diledi.

Tekrar söz alan Çeviköz, "Keşke bu rekabetler hep bir bayram havası içinde olsa. Bayramdan sonra yeni bir rekabetin içerisine gireceğiz. Ama gönül ister ki bu rekabet kırıcı olmasın. İnsanları rencide edici bir dil kullanılmasın. Olumlu, yapıcı ve pozitif enerji veren, yurttaşları da bu şekilde bir gerginlik içinde rahatsızlığa sevk etmeyen bir rekabet olsun. Adil bir şekilde 'iyi oynayan kazansın' derler ya, o şekilde bu rekabetin tatlı bir şekilde sona ermesini dileyelim." değerlendirmesini yaptı.

DSP ZİYARETİNDE İSTANBUL KONUŞULDU

AK Parti'nin ziyaretinin ardından CHP'yi, Genel Başkan Yardımcıları Uğur Gürel ve İbrahim Yumuşak ile Parti Meclisi (PM) Üyesi Tuğçe Tekeş'ten oluşan DSP heyeti ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Gürel, çeşitli medya kuruluşlarınca DSP üzerinden bir algı operasyonu yürütüldüğünü, parti olarak AK Parti-MHP ittifakının Türkiye'ye çok şeyler kaybettirdiğini düşündüklerini söyledi.

Yenilenen İstanbul seçimlerinde DSP'nin aday göstermediğini hatırlatan Gürel, "DSP'nin iktidardan para aldığı" iddialarına tepki göstererek, bununla ilgili yasal yollara başvurduklarını ifade etti.

Gürel, İstanbul seçimlerinde bir hak gasbının olduğunu, bu hakkın yerini bulacağını kaydederek, burada Millet İttifakı'nın kazanacağına inandıklarını dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de değişimin demokrasiyle, seçimle olması gerektiğinin önemine işaret ederek, "İstanbul seçimlerinin en adil, en demokratik ve en hakka hukuka uygun şekilde geçmesi için biz CHP olarak her türlü önlemi aldık. Vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın sandığa giderken içlerinin huzur içinde olması gerekiyor ve sandığa da mutlaka gitmeleri gerekiyor. Çünkü ülkemizde demokratik değişim ancak sandıkla olacaktır. Bunun da güvencesini biz, İstanbul seçimleri için sağlamış durumdayız. Her sandıkta bir avukat bulunduracağız." diye konuştu.

VATAN PARTİSİNİN CHP'Yİ ZİYARETİ

Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem başkanlığındaki Vatan Partisi heyeti de CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu. Senem'e ziyaretinde üniversite öğrencisi iki genç eşlik etti.

Gençlerin bayramlaşma geleneğini içselleştirmesinin önemine değinen Ünal Çeviköz, Türkiye olarak gençlere çok güvendiklerini söyledi. Çeviköz, "Türkiye uzun zamandır siyasi rekabet ortamında yaşıyor. Bundan en kısa sürede kurtulup, gençlerin geleceği güvenle baktığı bir ülke olmak istiyoruz." dedi.

AK PARTİ'YE BAYRAM ZİYARETLERİ

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında CHP ve MHP heyetleri AK Parti'yi ziyaret etti.



AK Parti Genel Merkezi'nde konukları Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Ümmügülsüm Ümütlü, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Tanıtım ve Medya Başkanı Burak Yıldız'dan oluşan heyet karşıladı.

AK Parti'ye ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Eda Yüksel'den oluşan CHP heyeti geldi.

Tüm Türkiye'nin bayramını kutlayan Kaya, bayramların kucaklaşmanın en önemli günü olduğunu söyledi. Türkiye'nin; sevginin, dostluğun ve kardeşliğin asla kaybolmadığı, 82 milyonun birbirine kem gözle bakmayacağı günlere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Kaya, "Biz siyasi partiler, bayramlarda birbirimizle kucaklaşıyoruz, iyi dileklerde bulunuyoruz ama bayramlar geçtiğinde dilimiz hemen değişiyor. Bizim temennimiz şudur, 82 milyonun bizim sevgi diline ve adalet duygumuza ihtiyacı var. Yüreğimizden sevgiyi, değerlerimizden adalet duygusunu hiç kaybetmeyeceğimiz gün Türkiye'nin günüdür. Çünkü bizim sevdamız ve umudumuz Türkiye." diye konuştu.

Sarıeroğlu da Türkiye'nin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ülkenin güvenliği için görev yapan Mehmetçiklere ve emniyet güçlerine selam gönderdiğini belirten Sarıeroğlu, bayramı şehit acısıyla yaşayan aileler bulunduğuna işaret etti. Sarıeroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine de değinen Sarıeroğlu, bayram tatilinde memleketlerine giden İstanbul seçmeninin vatandaşlık görevini yapmak ve oy kullanmak için bayram sonrası dönmelerinin önemine işaret etti.

Önemli günlerden geçildiğini, birlik beraberlik içinde güçlü Türkiye olarak yola devam edileceğini vurgulayan Sarıeroğlu, "İktidarımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde Türkiye için, 82 milyon vatandaşın huzuru, refahı, mutluluğu için 17 yıldır var gücüyle çalışıyor. Bundan sonrasının daha da güzel olması için bizler de AK Parti ailesi olarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

MHP HEYETİNİN AK PARTİ ZİYARETİ

CHP'nin ardından Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Sekreter Fatih Çetinkaya ile MYK üyesi Muhammet Koçak'tan oluşan MHP heyeti AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Yaşar Yıldırım'ın umreye gittiğini ve gitmeden önce kendisiyle helalleştiklerini hatırlatan Sarıeroğlu, "Bize de dua etmiş, biliyorum. Aynı görevi yapıyoruz ve sürekli istişare halindeyiz. İstişaresiz iş yapmıyoruz. Genel Merkezimizde sizleri görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.AK Parti Genel Merkezi'ne gelmekten mutluluk duyduklarını belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım da "Çok şükür ramazandan sonra bayrama eriştik, inşallah bu ramazan ve bayram memleketimiz için hayırlara vesile olur. Milletimiz orucunu tuttu, duasını etti, namazını kıldı. İnşallah dualarımız kabul olur." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm MHP ailesinin bayramını tebrik eden Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Yaşar Bey ile birimlerimiz aynı olduğu için çok sık görüşüyoruz, birçok konuda istişare ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak da bu konuda hassasiyetimiz çok yüksek. Çok verimli ve güzel çalışmalar yapıyoruz, inşallah yapmaya da devam edeceğiz. Ramazan ayı gerçekten güzel geçti, Allah inşallah tekrarını nasip etsin. Birçok gönül sofrasına konuk olduk. Birçok güzel programda vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik."

Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimlerinden yüzlerinin akıyla, güzel bir başarıyla çıktıklarının altını çizen Sarıeroğlu, "Aynı hassasiyetle şimdi İstanbul'un daha da güzel olması için yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Bayram nedeniyle adayımız Sayın Binali Yıldırım’ın Sivas, Kastamonu, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da programları olacak. Sonrasında bizler de yanında yoğun bir çalışma temposuyla 23 Haziran’a kadar gideceğiz. Milletimizin iradesi neyse başımızın üzerine. Biz gayretimizi ortaya koyacağız, inşallah sonrasında milletimiz sandıkta gönlünden geçeni, iradesi neyse onu ortaya koyacak. Ondan sonra İstanbul'a daha güzel hizmetler için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.











