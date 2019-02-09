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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
09.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Siyasette 50 yıl

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Siyasette 50 yıl

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) 50 yılı geride bırakmanın heyecanını yaşıyor. 1969 yılının 8-9 Şubat’ında Adana'da yapılan büyük kurultayla Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CMKP) olan adını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştiren parti, amblemini ‘üç hilal’ olarak seçti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin tarihinde özel bir yeri olduğu için 50. yılı Adana'da kutlayacaklarını belirterek, “Adana'da 1969'un ihtişamlı, heyecanlı ve coşkulu atmosferine geri dönmüş olacağız” diye konuştu. 50 yıllık sürede en önemli dönemecin 12 Eylül 1980 darbesi ve sonrası olduğunu belirten Yalçın şöyle devam etti:

Siyasette 50 yıl

“Ülkesi uğruna canını vermekten kaçınmayan Türk milliyetçileri, vatan hainleriyle aynı kefeye konuldu. Kimi idama kimi de yıllarca hapse mahkûm edildi. 12 Eylül öncesinin bütün hastalık ve problemlerinin hesabı bizden soruldu.  Kısacası hepimizin iliklerimize kadar hissettiği 12 Eylül sonrası bizim için tam bir fetret dönemiydi. Bedeli camiamız için çok ağır olsa da bu menhus (uğursuz) dönemi atlattık ama hepimiz çok acılar çektik, mağduriyetler yaşadık.” 

Siyasette 50 yıl

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 11 Ekim 2016'daki grup toplantısında yaptığı ‘başkanlık sistemi’ çıkışıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 16 Nisan 2017'deki Anasaya değişikliğine giden yolu açan isimlerden biri oldu. Türkiye, bu referandumda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti.

 

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