Siyasette 50 yıl
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) 50 yılı geride bırakmanın heyecanını yaşıyor. 1969 yılının 8-9 Şubat’ında Adana'da yapılan büyük kurultayla Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CMKP) olan adını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştiren parti, amblemini ‘üç hilal’ olarak seçti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin tarihinde özel bir yeri olduğu için 50. yılı Adana'da kutlayacaklarını belirterek, “Adana'da 1969'un ihtişamlı, heyecanlı ve coşkulu atmosferine geri dönmüş olacağız” diye konuştu. 50 yıllık sürede en önemli dönemecin 12 Eylül 1980 darbesi ve sonrası olduğunu belirten Yalçın şöyle devam etti:
“Ülkesi uğruna canını vermekten kaçınmayan Türk milliyetçileri, vatan hainleriyle aynı kefeye konuldu. Kimi idama kimi de yıllarca hapse mahkûm edildi. 12 Eylül öncesinin bütün hastalık ve problemlerinin hesabı bizden soruldu. Kısacası hepimizin iliklerimize kadar hissettiği 12 Eylül sonrası bizim için tam bir fetret dönemiydi. Bedeli camiamız için çok ağır olsa da bu menhus (uğursuz) dönemi atlattık ama hepimiz çok acılar çektik, mağduriyetler yaşadık.”
MHP Lideri Devlet Bahçeli, 11 Ekim 2016'daki grup toplantısında yaptığı ‘başkanlık sistemi’ çıkışıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 16 Nisan 2017'deki Anasaya değişikliğine giden yolu açan isimlerden biri oldu. Türkiye, bu referandumda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti.
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