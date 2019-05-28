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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

Siyanürlü dehşet... Kardeşi konuştu: Deli numarası yapıyor

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Siyanürlü dehşet... Kardeşi konuştu: Deli numarası yapıyor

İzmir’de anne-babasını siyanürlü limonatayla öldüren Mahmut Can Kalkan, geçici şizofren teşhisiyle Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Kardeşi Emircan ise, “O psikopat hasta değil. Bu anlaşılacak ve hapiste çürüyecek” diye konuştu.

 

İzmir Bayraklı'da anne ve babasını siyanürlü limonata içirerek öldüren, iki kardeşini de öldürmeye teşebbüs eden Mahmut Can Kalkan'ın, cezaevinde bir gün kaldıktan sonra şizofren teşhisi konduğu için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine, kardeşi Emircan Kalkan büyük tepki gösterdi. Abisinin asla hasta olduğuna inanmadığını, onun cani, psikopat ve uyuşturucu müptelası bir katil olduğunu söyleyen Emircan Kalkan, Yeni Asır'a konuştu.

O TAM BİR PSİKOPAT

Şizofren teşhisi konulan Kalkan'ın hastaneye sevk edildiğini öğrendiği anda acısının ikiye katlandığını söyleyen Emircan Kalkan, "Ama prosedür böyleymiş, üç aylık tedavinin ardından hastaneden rapor çıkacak ve bu kişinin manyak bir katil olduğu anlaşılacak. Ben o psikopattan şikayetçiyim, Türk adaletine güveniyorum, en ağır cezayı alacak. Deli numarası yapıyor, o çok tehlikeli bir katil, raporda da deli değil, katil olduğunun ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

SADECE BİR GÜN KALDI

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi, 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan, internetten sipariş ettiği siyanürle anne, baba ve kardeşlerine limonata hazırlamıştı. Gözü dönmüş caninin verdiği zehirli limonatayı içen baba Mehmet (46) ve anne Fatma Kalkan (39) ölmüş, içmek istemedikleri limonata üzerlerine dökülen Emircan (16) ile Mehmet Taha Kalkan (4) ise yaralanmıştı. Taburcu edilen 2 kardeş dedelerinin yanına gönderilirken, şizofren teşhisi konulan Mahmut, Buca Cezaevi'nde bir gün kaldıktan sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti.

RAPOR GERÇEĞİ GÖSTERECEK

Kalkan'ın gerçekten şizofren olup olmadığının, üç aylık bir tedavinin ardından, İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde hazırlanacak heyet raporuna göre karar verileceği öğrenildi. Avukat Çiler Koşar, "Heyet raporunda cezai ehliyeti yoktur" tespiti yapılırsa kişiye ceza verilmez" şeklinde konuştu.
Katil zanlısı Mahmut Can Kalkan'a sağlık raporunda geçici olarak şizofreni tanısı konulduğunu hatırlatan, öldürmeye çalıştığı kardeşi Emircan Kalkan, "Tamamen prosedür gereği hastaneye sevk edildiği bize iletildi. Ben bir an önce layık olduğu yere, hapishaneye gönderilmesini bekliyorum." dedi.

Siyanürlü sıvıyla anne ve babasını öldürdü, kardeşleri tedavideİzmir'in Bayraklı ilçesinde, annesi Fatma ve babası Mehmet Kalkan'ı, içine siyanür koyduğu şerbeti içirerek öldüren Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan'a, sağlık raporu için götürüldüğü hastanede 'şizofreni' tanısı konuldu.
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