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Turan YILMAZ / ANKARA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Sıvazlama tartışması

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Sıvazlama tartışması

Meclis İçişleri Komisyonu’nda ele alınan yeni bekçi yasa teklifi görüşmelerinde, bekçilerin eğitim sürelerinin yanı sıra, sıvazlama yöntemiyle arama yetkileri de tartışmalara neden oldu.

Çarşı ve mahalle bekçileri için hazırlanan yeni yasa teklifi Meclis İçişleri Komisyonu’nda görüşüldü. CHP’nin Komisyon Sözcüsü Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, teklifle, polis ve jandarmaya alternatif silahlı yeni bir kolluk gücü oluşturulduğunu savundu. Lise mezunlarının 2 yıl, üniversite mezunlarının ise 8 aylık eğitimle polis olabildiğini belirten Tüzün, “Bekçilerin göreve nasıl başlayacakları teklifte açıklanmamış. 4 ay mı, 4 gün mü, 4 saat mi” diye sordu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise yeni bir kolluk gücü oluşturulmadığını belirterek, “Emniyet ve jandarmaya yardımcı olmak amacıyla oluşturuluyor. Eski halinde de aynısıdır, değiştirilen bir şey yok” dedi.

Teklifle bekçilere getirilen araç durdurma ve kimlik sorma yetkilerinin yanı sıra sıvazlayarak arama yapabilme yetkisi de komisyonda tartışmalara yol açtı. Muhalefet, bunun suiistimal edilebileceği eleştirisinde bulunurken, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, “Bazı hukuk kitaplarında ‘yoklama’nın ‘sıvazlama’ şeklinde yapılacağından bahsediliyor. Dolayısıyla gerekçeye yoklama eşittir sıvazlama şeklinde yazılmış bir ibaredir” dedi.

Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç’in, “Hukukumuza göre erkek polis ya da bekçi, bir kadını arayabilir mi?” sorusu üzerine de Hüner, “Böyle bir şey mümkün değil. Teamül şudur; bir kadından şüpheleniliyorsa bir kadın polis memuru çağrılır, kadın polis bulunamıyorsa bir devlet memuru çağrılır. O da yoksa bir kadın vatandaş temin edilir yoksa aksi düşünülemez” yanıtını verdi.

 

 

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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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