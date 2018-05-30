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    Sivas’ta sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

    DHA
    30.05.2018 - 19:03 | Son Güncelleme:

    Sivas'ta aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

    Sivas’ta saat 15.30 sıralarında başlayan sağanak,ÿgünlük yaşamı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanakÿsonrası bazı bölgelerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşandı. Sivas Belediyesi ekipleri su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı.

    Sivas’ta sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

    Kılavuz Mahallesi Emir Paşa Caddesi’nde Esat Kar’a (21) ait 58 NA 132 plakalı aracın içi su ile doldu. Aracın sahibi suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

    Sivas’ta sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

    Diğer yandan Huzur Mahallesi’nde yaşayan Ayşegül Koçil’e (61) ait evi de su bastı. Evdeki eşyalar zarar gördü. Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

    Sivas’ta sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

    Etiketler: yağmur , yağış , gündem
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