Sivas'ta nostaljik açık hava sinemasına yoğun ilgi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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DHA
09.08.2018 - 23:13, Son Güncelleme:

Sivas'ta nostaljik açık hava sinemasına yoğun ilgi

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Sivas'ta nostaljik açık hava sinemasına yoğun ilgi

Sivas Belediyesi tarafından 15 Temmuz meydanında 15 gün boyunca 'Açık Hava Sinema Günleri' etkinliği başladı. İlk gün baş rollerini Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın oynadığı Selvi boylum al yazmalım filmi izleyici ile buluştu.

Sivas Belediyesi tarafından 15 gün sürecek 'Açık Hava Sinema Günleri' etkinliği başladı. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurulan nostaljik açık hava sinemasında her gün Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri gösterime girecek. İlk gün baş rollerini Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın oynadığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi izleyici ile buluştu. Vatandaşlar açık hava sinemasına yoğun ilgi gösterdi. 15 gün boyunca hafızalarda iz bırakan filmlerin gösterime sunulacağı etkinlikte Türk sinemasında etki bırakmış Eşkiya, Babam ve Oğlum ve Züğürt Ağa gibi filmler gösterime sunulacak. Etkinlikte 1960 model sinema makinesi kullanılıyor.

Sivasta nostaljik açık hava sinemasına yoğun ilgi

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, etkinlik hakkında bilgi verdi. Başkan Aydın, "İnsanların geçmişe olan özlemlerini bugün net bir şekilde görüyoruz. Bizim çocukluğumuzda gençliğimizde haftada bir, bazen 15 günde bir olan Yeşilçam sinemalarını filmlerini bugün burada Sivas halkıyla buluşturuyoruz. Biz çocukluk dönemlerinde o cumartesi akşamlarını büyük bir özlemle beklerdik. Belki o günün anılarını canlandırmak adına bugün bizim için ayrı bir özel anlam ifade ediyor. Buradaki izleyicilerimiz içinde aynı şeyi ifade ediyor. 15 gün boyunca 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda filmlerimiz devam edecek. Sivaslılar Yeşilçam'ın çok önemli sanatçılarını burada izleme fırsatı bulacaklar" dedi.

Sivasta nostaljik açık hava sinemasına yoğun ilgi

Vatandaşlar ise açık hava sinemasından memnun olduklarını dile getirerek geçmişteki anılarının tazelendiğini söyledi.

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