Sivas’ta köylüleri isyan ettiren olay! Söylentiyi duyan gelip talan etti…

Selçuklular döneminde yapıldığı düşünülen ve 1525 tarihli kitabesinden Osmanlılar döneminde onarıldığı anlaşılan köprü halen faaliyette ve sağlam durumda bulunuyor. Sivas'a 10 kilometre uzaklıktaki Kızılkavraz köyü yolunda yer alan Boğaz Köprüsü çeşitli dönemlerde onarım gördü. 103 metre 30 santim uzunluğunda, 4 metre 95 santim genişliğindeki köprü düzgün kesme taş işçiliği ve özenli topuk ve selyaran elemanlarıyla dikkat çekiyor. Köprü, altında bulunan odanın içinde köprü yıkıldığı zaman çevresinde bu köprünün bir benzerini yaptıracak kadar bir hazinenin gömülü olduğu yönünde dilden dile dolaşan rivayet nedeniyle define avcılarının hedefi haline geldi. Köprü definecilerin yaptığı kazılarla büyük zarar gördü.

"SİVAS'IN BOĞAZ KÖPRÜSÜ"

Tarihi köprünün halk arasında "Sivas'ın boğaz köprüsü" olarak bilindiğini belirten köy halkından Hüseyin Yaman, "En az 10-15 köyün bağlantısını yapan bir köprü. Burada zamanla araçlara dar geldiği için ve ihtiyaca cevap vermediği için burayı trafiğe kapattılar. Köprünün ayaklarında ve üzerinde hasarlar meydana gelmiş. En az 450-500 yıllık bir köprü. O zamandan beri günümüze gelmiş. İnsanların birçok ihtiyacına cevap vermiş. Rivayete göre bu köprü yıkıldığı zaman çevresinde bu köprünün, bu köprüyü yaptıracak kadar bir hazinenin gömülü olduğunu söylüyorlar. Ondan dolayı da bu köprünün bir ayağının içinde odası vardı. Orayı defineciler bayağı bir tahrip etmişler. Köprünün neredeyse yıkılmasına neden olmuşlar. Ondan dolayı o oda kısmını betonla kapattılar. Tahrip olduğu için şuan köprü trafiğe kapatılmış durumda" dedi.

Ahmet Turan Yücel isimli köy sakini ise ağır tonajlı araçların üzerinden geçmesiyle köprünün üzerinde ve ayağında hasarlar meydana geldiğini ifade ederek, "Daha fazla zarar görmemesi için araç trafiğine kapatılarak sadece yaya trafiğine izin veriliyor. Köprünün korunması lazım. Çünkü bu köprü geçmişten günümüze kadar gelen, kervansaray yolu olarak kullanılan grup yollarını sağlayan bir köprü" şeklinde konuştu.