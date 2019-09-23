Sivas’ta korkunç kaza: 3 ölü, 5 yaralı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSivas’ta korkunç kaza: 3 ölü, 5 yaralı
GeriGündem Sivas’ta korkunç kaza: 3 ölü, 5 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hüsnü Ümit AVCI / DHA
23.09.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Sivas’ta korkunç kaza: 3 ölü, 5 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada, 1'i bebek 3 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

23
  • Sivasta otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 5 yaralı
  • Sivasta otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 5 yaralı
  • Sivasta otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 5 yaralı
  • Sivasta otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 5 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Sivas'ın Şarkışla ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yolda meydana geldi. Pınarbaşı'ndan Sivas yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 DLA 93 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Kazayı fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye uçan ve ters dönerek duran otomobilde bulunan Hakan Umuç (35) ve Yunus Emre Umuç (1), olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

İki kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralılardan Yusuf Kenan Umuç (7) kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan aynı aileden Fatih Umuç(23), Yavuz Selim Umuç(9) ve Aysun Umuç(32) ile Hicran Dalga(32) ve Sibel Erva Dalga'nın(3) tedavileri ise sürüyor.

Sivas’ta korkunç kaza: 3 ölü, 5 yaralı


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Yargıtay tecavüzcü Rıdvan’ı sordu... 2.5 yıldır nerede!
Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı
HSK Başkanvekili'nden 'Kıvanç Tatlıtuğ' açıklaması
Üst geçitten atladı, otomobil çarptı! İstanbul'da trafik kilitlendi