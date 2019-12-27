Sivas’ta kar yağışı etkili oldu, 61 köy ile ulaşım kesildi

Sivas'ta bir süredir etkili olan yağmur sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yerini kar yağışına bıraktı. Sivaslılar güne beyaz örtü altında uyardı. Kentte kartpostallık görüntülerde oluşurken vatandaşlar kay yağışıyla birlikte mutlu olduklarını ifade etti.

İlçelerde kar yağışı şehir merkezine oranla daha kuvvetli oldu. 61 köy yolu araç ulaşımına kapandı. İl ve İlçe Özel İdaresi ekiplerin yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.