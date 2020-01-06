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AA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 12:27,Son Güncelleme:/

Sivas'ta kar nedeniyle 150 köye ulaşım sağlanamıyor

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Sivas'ta kar nedeniyle 150 köye ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 10, ilçelerden Divriği'de 28, Gemerek'te 6, Gürün'de 12, İmranlı'da 45, Kangal'da 10, Suşehri'nde 10, Şarkışla'da 1, Ulaş'ta 3 ve Zara'da 25 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan il merkezinde ise soğuk hava etkili oluyor.

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