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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
DHA
20.08.2018 - 15:56, Son Güncelleme:

Sivas'ta büyük gerginlik, evini ateşe verdiler

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Sivas'ta büyük gerginlik, evini ateşe verdiler

Sivas’ta hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada İbrahim Apaydın (18), Osman Koyurga’yı (37) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından Koyurga’nın yakınları, komşu köydeki Apaydın’ın ailesinin evini ve samanlığını ateşe verdi, araçlarına zarar verdi. Öfkeli kalabalık, yangına müdahaleye giden itfaiye ekiplerine saldırdı.

Merkeze bağlı Kızılova köyünde oturan Osman Koyurga ile komşu köy Kızılöz’de yaşayan İbrahim Apaydın arasında, hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Daha önce de aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu belirtilen ikiliden İbrahim Apaydın, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Osman Koyurga’ya ateş etti. Koyurga, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sivasta büyük gerginlik, evini ateşe verdiler

Olayı haber alıp, bölgeye gelen Koyurga’nın yakınları, İbrahim Apaydın’ı yakalayarak dövdü. Gelen jandarma ekipleri, Apaydın’ı Koyurga’nın yakınlarının elinden alıp, gözaltına aldı. Sivas Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Apaydın, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Hayatını kaybeden Osman Koyurga’nın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi.

EV VE SAMANLIĞI ATEŞE VERDİLER

Kayılga’nın yakınları, olayın ardından ellerinde silahlarla Kızılöz köyüne giderek İbrahim Apaydın’ın ailesinin evini ve samanlığını ateşe verdi. Kalabalık, aileye ait bir kamyonet ile minibüsün de camlarını kırdı. İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ve jandarma ekiplerinin yolunu da kesen Koyurga’nın yakınları, tepki gösterip, araçları taşladı. Sivas Belediyesi İtfaiyesi’nde görevli itfaiye eri Fatih Çimen kolundan ve kaburgasından yaralandı.
Sivasta büyük gerginlik, evini ateşe verdiler

Köye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Jandarma ekipleri her iki köyün giriş ve çıkışlarını kapatarak bölgede geniş çaplı önlem aldı. 

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