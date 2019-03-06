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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
06.03.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Sivas merkezli FETÖ operasyonu

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Sivas merkezli FETÖ operasyonu

Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 18'i kadın 32 şüpheli gözaltına alındı.

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  • 3 ilde FETÖnün finans yapılanmasına operasyon
  • 3 ilde FETÖnün finans yapılanmasına operasyon
  • 3 ilde FETÖnün finans yapılanmasına operasyon
  • 3 ilde FETÖnün finans yapılanmasına operasyon
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Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kent merkezi ile Gürün ve Şarkışla ilçelerinin yanı sıra Kayseri, Erzincan ve Aydın'da, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubelerince 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 18'i kadın 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 32 bin lira, 18 bin dolar, 6 bin 310 avro, 3 çeyrek altın, ankesörlü telefon kartları, yabancı uyruklu kişiler adına açılmış GSM hatları, örgütsel belgelerle çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 30'u Sivas Emniyet Müdürlüğüne getirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden N.A, E.K, N.G, H.D, B.K. ve A.A. adliyeye sevk edildi. 

Kayseri'de hücre evlerinde yakalanan 2 şüpheli ise Kayseri Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ÖRGÜTLE İRTİBATLARINI KESMEMİŞLER

Operasyon kapsamında FETÖ/PDY soruşturmalarında haklarında adli işlem yapılan ancak eşlerinin de cezaevinde bulunması nedeniyle çocuklarının bakımları ve mağduriyet yaşamamaları için serbest bırakılan kadınların, halen örgütsel faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin de yakınları cezaevinde bulunan ve örgütle irtibatını sürdüren kişilere para desteği sağladığı, il dışından cezaevi görüşü için Sivas'a gelen örgüt üyesi yakınlarının, konaklama ve ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşıladıkları belirlendi.

Şüphelilerin gizliliğe riayet ederek tedbirli davrandıkları ve cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının ailelerine elden, kurye ve kargo yoluyla para yardımında bulundukları anlaşıldı.

Kayseri'de tespit edilen 4 şüphelinin, haklarında yürütülen soruşturmalarda firari oldukları, halen hücre evinde gizlenerek faaliyetlerini sürdürdükleri, şüphelilerin örgütsel bağ ve hiyerarşik yapıyı sürdürme gayretinde oldukları ve örgütü diri tutmaya çalıştıkları ortaya çıkarıldı. 

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