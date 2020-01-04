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Haber Giriş: 04.01.2020 - 11:01,Son Güncelleme:/

Sivas beyaza büründü, 251 köy yolu araç ulaşımına kapalı

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Sivas beyaza büründü, 251 köy yolu araç ulaşımına kapalı

Sivas’ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren etkisini hissettiren kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, 251 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.

Sivas'ta geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırınca Sivaslılar güne beyaz örtü altında başladı. İl Özel İdaresi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar karla kaplanan araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizledi. Sivas Belediyesi ekiplerinin cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

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