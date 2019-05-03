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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU - İSTANBUL
03.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sistem yüzünü tanıdı

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Sistem yüzünü tanıdı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nı ziyaret ederek İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı standlarını gezdi. Tanıtımı yapılan teknolojik ürün ve ekipmanlar hakkında bilgi alan Bakan Süleyman Soylu’ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti.

Jandarma Genel Komutanlığı standını ziyaretinde Jandarma yüz tanıma sistemi Bakan Soylu ve beraberindekilere sürpriz yaptı. Sistem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cinsiyetiyle birlikte yaş tahminini de yaptı. Sistem yüz tanıma yaptığı kişinin o anki ruh halini yansıtan emoji de kullandı. Yanındaki Hürriyet muhabirine dönen Bakan Soylu “Nasıl, senin yaşını doğru tahmin etti mi” diye sordu. Muhabirimiz Özgür Altuncu, Bakan Soylu’ya, sistemin kendisini 65 yaşında gösterdiğini oysa yaşının 40 olduğunu söyledi. Güldüren diyalogların ardından sistem, gülümseyen muhabirimizi bu kez gençleştirerek 37 yaşında gösterdi. Soylu kendisinin 50 yaşında olduğunu ve sistemin her şekilde kendisini tam isabetle tahmin ettiğini söyledi. Stantlardaki silahları da yakından inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma personeli ve eğitimli köpeklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sistem yüzünü tanıdı

BÜYÜYÜNCE NARKOTİKÇİ OLACAKLAR

Eğitimleri devam eden yavru polis köpekleri de Bakan Soylu’ya kısa bir gösteri yaptı. Üzerlerindeki yeleklerde “Büyüyünce narkotikçi olacağım” yazan yavru köpekler, büyük ilgi gördü.

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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