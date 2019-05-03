Sistem yüzünü tanıdı
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nı ziyaret ederek İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı standlarını gezdi. Tanıtımı yapılan teknolojik ürün ve ekipmanlar hakkında bilgi alan Bakan Süleyman Soylu’ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti.
Jandarma Genel Komutanlığı standını ziyaretinde Jandarma yüz tanıma sistemi Bakan Soylu ve beraberindekilere sürpriz yaptı. Sistem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cinsiyetiyle birlikte yaş tahminini de yaptı. Sistem yüz tanıma yaptığı kişinin o anki ruh halini yansıtan emoji de kullandı. Yanındaki Hürriyet muhabirine dönen Bakan Soylu “Nasıl, senin yaşını doğru tahmin etti mi” diye sordu. Muhabirimiz Özgür Altuncu, Bakan Soylu’ya, sistemin kendisini 65 yaşında gösterdiğini oysa yaşının 40 olduğunu söyledi. Güldüren diyalogların ardından sistem, gülümseyen muhabirimizi bu kez gençleştirerek 37 yaşında gösterdi. Soylu kendisinin 50 yaşında olduğunu ve sistemin her şekilde kendisini tam isabetle tahmin ettiğini söyledi. Stantlardaki silahları da yakından inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma personeli ve eğitimli köpeklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
BÜYÜYÜNCE NARKOTİKÇİ OLACAKLAR
Eğitimleri devam eden yavru polis köpekleri de Bakan Soylu’ya kısa bir gösteri yaptı. Üzerlerindeki yeleklerde “Büyüyünce narkotikçi olacağım” yazan yavru köpekler, büyük ilgi gördü.
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