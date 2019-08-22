Şişli'de taksici dehşeti yaşadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞişli'de taksici dehşeti yaşadı
GeriGündem Şişli'de taksici dehşeti yaşadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)-
22.08.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Şişli'de taksici dehşeti yaşadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul, Şişli'de taksi sürücüsü aracına yolcu gibi binen bir kişi tarafından gasp edildi. Taksinin direksiyonuna geçerek kaçan şüpheli, aracı Avcılar'da terk etti.

6
  • Şişlide taksici dehşeti yaşadı
  • Şişlide taksici dehşeti yaşadı
  • Şişlide taksici dehşeti yaşadı
  • Şişlide taksici dehşeti yaşadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Şişli, Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Piyalepaşa Bulvarı'nda taksici Polat Öğüt'ün aracına binen kişi, Ataköy'e gideceğini söyledi. Öğüt, verilen adrese gitmek için yola çıktı.

Taksiye binen kişi bir süre sonra Öğüt'e, Feriköy mezarlığına uğraması gerektiğini söyledi. Feriköy Mezarlığı'na geldiklerinde yanında bulunan bıçağı çıkaran kişi taksiciyi tehdit ederek cebinde bulunan 80 lira ve cep telefonunu gasp etti.

Korkuyla araçtan dışarı çıkan Öğüt, çevredekilerden yardım istedi. Şüpheli ise taksiyi çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, GPRS üzerinden takip ettikleri aracı kovalamaya başladı.

aşakşehir'den Avcılar Tahtakale Mahallesi'ne giden şüpheli, Hanımeli Sokağı'nda bir caminin önünde aracı bırakarak, kaçtı. Araç üzerine inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"BIÇAK ÇEKİP TEHDİT EDİYOR"

Gasp edilen Polat Öğüt'ün taksici arkadaşı Cüneyt Halıcıoğlu "Buraya arkadaşımızın yanına geldik. Arkadaşımız bir otel önünden iyi giyimli elinde pahalı telefon olan bir kişiyi aracına alıyor.

Feriköy Mezarlığı'nda arkadaşıma bıçak çekip tehdit ediyor. Paralarını istiyor. Sonra bıçağı kendisine sallıyor. Arkadaşım can havliyle kendisini dışarı atmış. Sonrada arabayı alıp çekip gitmiş. Uyuşturucu bağımlısı, alkolik filan birisiymiş.

GPRS'den takip edildi. Aracın burada olduğunu bulduk. Memur arkadaşlar ilgileniyorlar. Arkadaşın parası cep telefonu ve aracın anahtarını almış. Arabaya zarar vermiş. Çok şükür arkadaşımıza bir şey olmadı. Bende taksiciyim bu olaylarla hep karşılaşıyoruz" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Ankara'da 4 milyon liralık hırsızlık! Lüks villayı 'drone' ile günlerce izlemiş
Zabıta Mehmet’in mobbing zaferi
İzmir yangınında da görev yapmıştı! Kahraman pilottan acı haber
Gar katliamı davasında bir ilk