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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.03.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Şişli’de faciadan dönüldü

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İstanbul, Şişli’de freni patlayan kamyonet yokuş aşağı kayarak 4 otomobile çarptıktan sona istinat duvarında askıda kaldı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken kamyonet ve 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Şişli, Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saatlerinde sokak üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet freni patlayarak kaymaya başladı.

Yokuş aşağıya kaymaya başlayan sürücü kamyonetini durdurmak için mücadele etse de başarılı olamadı. Freni patlayan kamyonet ilk olarak park halindeki 4 otomobile çarptıktan sonra sokakta bulunan apartmanın duvarına çarparak istinat duvarında askıda kaldı.

Kazanın meydana geldiği esnada bir sürücünün otomobil içerisinde bulunduğu ancak kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

SOKAKTA YÜRÜMEKTEN KORKAR HALE GELDİK

Sokağın trafiğe kapatılarak merdiven sistemine geçmek istediklerini belirten sokak sakini,’’ Burada yaşanan üçüncü kaza bu. İllaki birilerinin ölmesi mi lazım. Canımızı zor kurtardık. Sokakta yürümeye korkuyoruz.

Sokağın trafiğe kapatılarak merdiven sistemine geçilsin istiyoruz. Bunun içinde defalarca Şişli Belediyesine başvurduk. Ancak sesimizi duyan olmadı’’ ifadelerini kullandı.

"ÖNLEMLERİN ALINMASI İÇİN İLLAKİ BİRİLERİNİN ÖLMESİ Mİ GEREK"

Şans eseri kazadan kurtulan İzzet Şahin,’’ İki dakikalığını cüzdanımı almaya çıktım eve. Eve çıkmamış olsaydım yaralanabilirdim. Burada defalarca benzer kazalar oldu. Belediyeye başvurdum. Ancak ilgilenen olmadı. İllaki birilerinin ölmesi mi gerekiyor gereken önlemleri almak için’’ diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Meydana gelen trafik kazası nedeniyle hasar gören otomobiller çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Askıda kalan kamyonet ise olay yerine gelen vinçle güvenli bir noktaya çekildi. Trafik ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. 

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