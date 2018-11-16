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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
16.11.2018 - 17:31, Son Güncelleme:

Şişli Belediyesi'ni sarsan cinayetle ilgili 3 tahliye

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Şişli Belediyesi'ni sarsan cinayetle ilgili 3 tahliye

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Candaş'ın öldürülmesine ilişkin davada, Keten inşaat sahiplerinden Selahattin Keten'in arasında bulunduğu 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın “kasten öldürme, kasten öldürmeye yardım ve azmettirme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Tüysüz, Selahattin Keten, Rıza Keten, Levent Karaman, Şenol Şahin, Engin Gölve ve Hacı Avcı katıldı. Duruşmada, öldürülen Candaş'ın eşi Nurcan Candaş ile kardeşi Cemal Candaş, Naci Candaş ve Çağlar Candaş ile Ezgi Sezgin ile Şişli Belediye Başkanlığı vekili de hazır bulundu.

Dosyaya giren evrakları okuyan mahkeme başkanı, sanıklardan Mithat Yılmaz hakkındaki yakalama kararının henüz infaz edilmediğini hatırlattı.
Başkan ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Candaş'ın öldürülmesine ilişkin sanıklar Mehmet Tüysüz, Selahattin Keten, Rıza Keten ve Levent Karaman hakkında hazırlanan iddianamenin, ana davayla birleştirildiğini açıkladı.

Dosyaya birleşen 4 sanığın kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından, savunmalarına geçildi. Sanıklar, haklarındaki iddiaları reddederek tahliyelerini talep etti.
Taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıklar Mehmet Tüysüz ve Levent Karaman'ın tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıklar Mehmet Tüysüz, Selahattin Keten ve Levent Karaman'ın üzerlerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, tutuklu kalmış oldukları süreyi dikkate alarak tahliyelerine hükmetti. Bu sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyan ve diğer 4 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, sanık Mithat Yılmaz hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının infazının beklenmesini kararlaştırdı.

Tanık Cemil Can Yanılmaz'ın önümüzdeki celse ifadesinin alınması için zorla celbine karar veren heyet, kovuşturmanın genişletilmesi talebi yoksa esas
hakkındaki mütalaasını bildirmek üzere dosyanın cumhuriyet savcılığına gönderilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

Davanın geçmişi

Şişli Belediyesinde 18 Temmuz 2016'da silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, kaldırıldığı hastanede 19 Temmuz'da hayatını kaybetmiş, cinayete ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Olay günü gözaltına alınan sanık Şenol Şahin, tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında aralarında müteahhit, mimar, inşaat firması sahipleri, eski belediye başkan danışmanının da bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 6'sı tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, cinayetin faili olduğu belirtilen sanık Şenol Şahin'in, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, sanıklardan Mithat Yılmaz'ın da "cinayeti azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
İddianamede, diğer sanıklar Engin Gölve, Hacı Avcı, Bilal Yaman ve Metin Şentürk'ün "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Olayla ilgili adı geçen bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma sonucunda da inşaat firması sahipleri Selahattin Keten ve Rıza Keten'in de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında daha iddianame düzenlemişti.

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