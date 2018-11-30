Şişe bir anda elinden düştü! Hastanede panik anları...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞişe bir anda elinden düştü! Hastanede panik anları...
GeriGündem Şişe bir anda elinden düştü! Hastanede panik anları...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)
30.11.2018 - 12:29, Son Güncelleme:

Şişe bir anda elinden düştü! Hastanede panik anları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şişe bir anda elinden düştü! Hastanede panik anları...

KAYSERİ Şehir Hastanesi’nde, laboratuvarda görevli bir personelin depoda elinden düşürdüğü asetik asit şişesinin kırılmasıyla koridora koku ve duman yayıldı. Kısa süreli paniğe neden olay sırasında koridor boşaltıldı, temizlik ve havalandırma çalışması yapıldı. Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik, "Duman ve kokudan dolayı önlem aldık, sorun yok" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde laboratuvarda görevli bir personel depodayken elinde taşıdığı asetik asit şişesini düşürdü. Kırılan şişeden asetik asidin dökülmesiyle koridora koku ve duman yayıldı, panik yaşandı. Olaya müdahale eden yetkililerin talimatıyla laboratuvardaki personel dışarı çıkarıldı. Hastaların girmesinin yasak olduğu koridor da boşaltıldı, havalandırma ve temizlik çalışması yapıldı. Laboratuvar ve koridor, temizlik çalışmasının ardından yeniden hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ile birlikte laboratuvarda incelemelerde bulundu. Sağlık Müdürü Benli, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Laboratuvarın depo kısmında bir personelin asit şişesini düşürmesi sonucu o ortama koku yayılması üzerine önlem alındı.

Orada zaten vatandaşlarımız yok, sadece çalışanlarımızı dışarı çıkardık. Oranın havalandırılması ve gerekli dezenfektan işlemlerinin yapılması sonucu herhangi bir hayatı tehdit edecek bir durum bulunmamaktadır. Basit bir uygulama ile temizlik gerçekleştirildi. Koku ve dumandan dolayı sadece tedbir alındı, başka bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Başhekim Çelik de sadece tedbir amaçlı önlem alındığını söyledi, "Koku ve duman vardı, bu yüzden gerekli önlemleri aldık. Sadece çalışanlar etkilenmesin diye önlem aldık. Hastalar zaten oraya girmiyor, orada hasta yok. Duman ve kokudan dolayı önlem aldık, sorun yok" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Marmara'da korkutan deprem

İlkokul mezunu savcı: Binbir surat Seher

YÖK tarafından görevden alındı

Büyük panik! Şişli'de iş merkezinde yangın