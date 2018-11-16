Şırnak'tan acı haber
Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri üs bölgesinde eğitim amaçlı havan topu atışı sırasında meydana gelen patlamada, bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şenoba beldesindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi'nde havan topu atışı eğitimi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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