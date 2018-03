Şirketler hisse senetleri için vergi ödüyor mu? BİST'te gelir vergisi ödeniyor mu?

Sahibi olduğu (borsa dışı) anonim şirket (A.Ş.) hisse senetlerini, şirketi kurduktan (veya hisseleri devraldıktan sonra) en az iki yıl sonra devreden (gerçek) kişi, kazancı ne kadar olursa olsun vergi ödemiyor (GVK Mük. Md. 80/1). Limitet şirket paylarını devreden kişi ise hissesini 2 yıl sonra da 10 yıl sonra da satsa fark etmiyor, her durumda ortaklık paylarını devredip kazanç elde ettiğinde vergi ödüyor. Kazancın büyüklüğüne göre yüzde 35’e kadar çıkıyor verginin oranı... A.Ş. hisse devrini vergisiz yapabilmek için şirketin paylarının hisse senedi olarak bastırılmış olması da gerekiyor (Veya hisse senetleri basılana kadar geçerli ‘ilmühaber’ bastırılabiliyor). Limitet şirketler anonim şirkete dönüştürülebileceğinden (tür değiştirebileceğinden) şu soru akla gelebilir: “Limitet şirketi anonim şirkete dönüştürdükten sonra hisselerimi devredersem vergi var mı?” Vergi yine yok, en son devrolan pay anonim şirketin hisse senetleri olduğundan... Yeter ki her durumda toplamda iki yıl pay sahibi (A.Ş. ve LTD şirket pay sahipliği) olarak kalınsın. İki yıllık sürenin hesabında; tür değiştirme tarihi değil, limitet şirket payının iktisap (edinme) tarihi dikkate alınıyor.

BORSA İSTANBUL'DA (BİST) ELDE EDİLEN GELİRLER BEYAN EDİLİYOR MU?

BİST’te (Borsa İstanbul) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki hisse senetlerinin (1 Ocak 2006 tarihinden sonra edinilmiş) satışından gerçek kişilerin elde ettiği kazançlar yüzde sıfır oranında stopaja tabi. Kazançlar gelir vergisi beyannamesine dâhil edilmiyor (GVK Md. Geçici 67). BİST’te işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; yüzde 10 oranında stopaja tabi (1 yıldan fazla elde tutulanlardan stopaj yapılmıyor). Kazançlar yıllık gelir vergisi beyannamesine dâhil edilmiyor.