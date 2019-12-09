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Zeki GÜNAL- İstanbul DHA
09.12.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Sirkeci Tren Garı'nda yangın

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SİRKECİ Tren Garı'ndaki 112 Acil İstasyonu'nda çıkan yangın hasara yol açtı.

Tarihi Sirkeci Tren Garı'nda yer alan 112 Acil İstasyonu'ndaki idari odada, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadaki görevliler hızla dışarı çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Sirkeci Tren Garında yangın


İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın dolayısıyla 112 Acil İstasyonu'nda hasar meydana geldi.

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