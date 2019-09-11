‘Sırıtan’ı korumadan reddi hâkim
Beyoğlu'nda bir apartman boşluğunda 26 Eylül 2010’da cesedi bulunan Boston Üniversitesi mezunu Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun (24) ölümüne ilişkin Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlayan davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz yargılanan Can ve Emre Paksoy kardeşlerin babası Bülent Paksoy tanık olarak dinlendi.
‘SİZDEN SADECE İŞİNİZİ YAPMANIZI İSTİYORUM’
Kızını kaybeden acılı baba Ergün Erköseoğlu, “9 yıldır maddi gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Kızım cinsel istimara uğramıştır. Kanıtı da ensesindeki 9 santimlik ekimozdur. Kızım bu istismardan kaçarken ensesini köşedeki komodine vurmuştur. Ben mimarım, siz de hâkimsiniz. Sizden sadece işinizi yapmanızı istiyorum” dedi. Bu esnada, Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun annesi Ferah Kural araya girerek sanıklara yönelik olarak, “Niye gülüyorsun?” diye bağırdı. Mahkeme başkanının Ferah Kural’a “Lütfen” diye müdahale etmesi üzerine, Ergün Erköseoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir, “Sayın mahkeme başkanı cinayet sanığı olarak duruşma salonunda bulunan Emre Paksoy’u uyarmak yerine kızını kaybetmiş olan Ferah Kural’ı uyarmıştır. Sayın başkanın tarafsızlığını şüpheye düştüğü açık olduğundan reddini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme heyeti, mahkeme başkanı Sait Özdemir’in reddine ilişkin talebin diğer heyet tarafından değerlendirilmesi için duruşmayı erteledi.
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