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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA/İSTANBUL
11.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Sırıtan’ı korumadan reddi hâkim

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‘Sırıtan’ı korumadan reddi hâkim

Beyoğlu'nda bir apartman boşluğunda 26 Eylül 2010’da cesedi bulunan Boston Üniversitesi mezunu Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun (24) ölümüne ilişkin Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlayan davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz yargılanan Can ve Emre Paksoy kardeşlerin babası Bülent Paksoy tanık olarak dinlendi.

‘SİZDEN SADECE İŞİNİZİ YAPMANIZI İSTİYORUM’

Kızını kaybeden acılı baba Ergün Erköseoğlu, “9 yıldır maddi gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Kızım cinsel istimara uğramıştır. Kanıtı da ensesindeki 9 santimlik ekimozdur. Kızım bu istismardan kaçarken ensesini köşedeki komodine vurmuştur. Ben mimarım, siz de hâkimsiniz. Sizden sadece işinizi yapmanızı istiyorum” dedi. Bu esnada, Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun annesi Ferah Kural araya girerek sanıklara yönelik olarak, “Niye gülüyorsun?” diye bağırdı. Mahkeme başkanının Ferah Kural’a “Lütfen” diye müdahale etmesi üzerine, Ergün Erköseoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir, “Sayın mahkeme başkanı cinayet sanığı olarak duruşma salonunda bulunan Emre Paksoy’u uyarmak yerine kızını kaybetmiş olan Ferah Kural’ı uyarmıştır. Sayın başkanın tarafsızlığını şüpheye düştüğü açık olduğundan reddini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme heyeti, mahkeme başkanı Sait Özdemir’in reddine ilişkin talebin diğer heyet tarafından değerlendirilmesi için duruşmayı erteledi. 

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