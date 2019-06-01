Şırıngacı anneye 20 yıl istendi
İstanbul Avcılar’da, doğurduğu bebeğine ısınamadığı için 1,5 yıl boyunca vücudunu jiletle kesip, şırıngayla çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte eden Ezgi Korucu (28) hakkında ‘Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs’ten 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İddianamede, 20 Şubat’ta tutuklanan Korucu’nun işkenceleri tek tek anlatıldı. Korucu, en son hastaneye kaldırılan kızının koluna takılı olan damar yolu iğne girişine hastane tuvaletinden aldığı sıvı sabunu enjekte etmişti. Bu işkenceyi bebeğine 15 gün boyunca tekrarlamıştı. Hastanede görevli Dr. Hasan Önal durumdan şüphelenerek baba Eray Korucu’dan anneyi hastaneden uzaklaştırmasını istemişti. Bebeğin yanında halası Senem Korucu kalmıştı. Bebek 1 ay sonra iyileşerek taburcu edilmişti. Durumdan şüphelenen baba, eşini sorgulayınca kızına bir türlü ısınamadığını, işkence ve eziyetleri çocuğun ölmesi amacıyla yaptığını söylemişti.
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