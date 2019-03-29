Sır şişe... Boğaziçili Arda’dan kötü haber geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSır şişe... Boğaziçili Arda’dan kötü haber geldi
GeriGündem Sır şişe... Boğaziçili Arda’dan kötü haber geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Damla GÜLER-Çetin AYDIN/ İSTANBUL
29.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sır şişe... Boğaziçili Arda’dan kötü haber geldi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Sır şişe... Boğaziçili Arda’dan kötü haber geldi

7 gündür haber alınamayan Arda’nın cesedi, son olarak görüldüğü Belgrad Ormanları’nda bulundu. Cesedin yanında bulunan şişe ise adli tıpa gönderildi.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Arda Duman (22), 22 Mart’ta okuldan çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Ailesinin ihbarı ile çalışma başlatan polis, Duman’ın okuldan çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindiğini tespit etti. Duman’ın cep telefonunun en son Belgrad Ormanı içinde sinyal verdiği ayrıca orman içindeki İBB’ye ait tuvaletleri kullanmak için AKBİL kullandığı da tespit edilince arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı. AFAD ve AKUT’un katıldığı arama çalışmalarına jandarma helikopteri ve hassas burunlu arama kurtarma köpekleri de katıldı. Köpeklere Arda Duman’ın yastık kılıfı koklatıldı. 

DARP VE YARA İZİ YOK

Sır şişe... Boğaziçili Arda’dan kötü haber geldi

Arama kurtarma ekipleri dün akşam saatlerinde Arda Duman’ın cesedini son olarak görüldüğü tuvaletlerin 2 buçuk kilometre uzağında buldu. Bir ağacın altında sırt üstü yatar şekilde bulunan ve vücudunda darp, kesici, delici ya da ateşli silah izi bulunmayan Duman’ın yanında bir de şişe vardı. İlk incelemede şişedeki sıvı artığının ne olduğu anlaşılamadı. Bu nedenle şişe, içindeki sıvı artığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile soruşturma savcısı ise olay yerinde uzun süre incelemelerde bulundu.

Arkadaşları Duman’ın kimse ile bir sorunu olmadığını, kendi halinde ve derslerinde başarılı bir genç olduğunu söyledi.

Boğaziçi Üniversiteli Arda ölü bulundu
daha fazla video için
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sır şişe... Boğaziçili Arda’dan kötü haber geldi

Meteoroloji'den hava durumu için 4 farklı uyarı!

Abdülhamid’in torununa tazminat ödeyecek

Gece yarısı korkunç haber geldi...