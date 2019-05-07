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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
07.05.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı... Sevgilisini öldürüp hacca gitmiş

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Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı... Sevgilisini öldürüp hacca gitmiş

KAYSERİ'de 13 yıl önce ortadan kaybolan o zaman 32 yaşında olan Saliha Toker'i boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hasan B.'nin, cinayetten 10 gün sonra eşiyle hacca gittiği ortaya çıktı.

Develi ilçesinde yaşayan Saliha Toker, 28 Kasım 2006 tarihinde 10 ve 11 yaşlarındaki kızlarını okula gönderdikten sonra ortadan kayboldu. Aradan geçen 13 yıla rağmen kaybolmasındaki sır perdesi aralanamayan Toker'in dosyasını, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yeniden açtı.

Yapılan araştırmada eşinden boşandıktan sonra çocuklarıyla yaşayan Saliha Toker'in, son olarak Kayseri'de yaşayan ve o zaman 57 yaşında olan Hasan B. ile görüştüğü belirlendi.

2006 yılında kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı
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Emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hasan B., gözaltına alındı. Şüpheli sorgusunda cinayeti itiraf etti. Evli ve 2 çocuk babası olan  Hasan B., Saliha Toker ile ilişki yaşadığını, kadını, hamile olduğunu söylemesi üzerine Kocasinan ilçesindeki Erkilet Hıdırellez tepesine götürüp, boğarak öldürdüğünü söyledi. Hasan B., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

CİNAYETTEN SONRA EŞİYLE HACCA GİTMİŞ

Hasan B.'nin cinayetten 10 gün sonra eşiyle hacca gittiği ortaya çıktı. Polisteki ifadesinde eşiyle hacca gittiğini anlatan HasanB.'nin, nefsinin kurbanı ve pişman olduğunu söylediği de öğrenildi.  

CESEDİ BULUNAMADI

Öte yandan Hasan B.'nin (70), cesedi gömüp, etrafını taşlarla çevirdiğini söylediği bölgede yapılan aramalarda Saliha Toker'in izine rastlanmadı. Toker'in cesedinin, yaban hayvanları tarafından parçalanmış olabileceği bildirildi.

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