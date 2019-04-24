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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Esra AKSU/TÜRKELİ (Sinop) (DHA)
24.04.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Sinop'taki yangın faciasında şoke eden iddia: 2 kişinin cesedi kayıp

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Sinop'taki yangın faciasında şoke eden iddia: 2 kişinin cesedi kayıp

Sinop'un Türkeli ilçesinde önceki gün tek katlı ahşap evde çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen yangınla ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı. Evin enkazında bulunan yanmış haldeki kemiklerin Hanife Özcan'a (105) ait olduğu, Nurten Özkaya (28) ve oğlu Ramazan'ın (4) cesetlerinin ise bulunamadığı iddia edildi. Enkazda kemiklerin karışmış olabileceği ileri sürüldü. Valilik olayla ilgili adli soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü, diğer cesetler için arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Olay, pazartesi günü saat 15.30 sıralarında Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde Erdal Özkaya'ya ait tek katlı ahşap evde meydana geldi. Altında ahır bulunan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Türkeli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev kül oldu. Yangın sırasında Nurten Özkaya ve oğlu Ramazan ile eşi Erdal Özkaya'nın anneannesi Hanife Özcan'ın evde bulunduğu belirtildi. Soğutma çalışmalarının ardından enkazda inceleme yapan ekipler, insan kemikleri buldu.

'BİZ YANIYORUZ, KURTARIN'

Ahırdaki 5 hayvanın da telef olduğu yangın sırasında Nurten Özkaya'nın, alevlerin sardığı evden çıkamayacaklarını anlayınca yakınlarını telefonla arayarak, "Biz yanıyoruz, kurtarın" dediği ortaya çıktı. Ancak yardıma koşan ailenin yakınlarının ve köylülerin alevlere müdahale edemediği belirlendi.

VALİLİK: BİR CESET BULUNDU

Yangınla ilgili soruşturma sürerken dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Evin enkazında bulunan yanmış haldeki kemiklerin Hanife Özcan'a ait olduğu, Nurten Özkaya ve oğlu Ramazan'ın cesetlerinin ise bulunamadığı iddia edildi. Kayıp olduğu ileri sürülen anne ve oğlunun yangında evde olup olmadığını araştıran jandarma ekipleri komşuların ifadelerine başvuruyor.

Diğer taraftan, olay sırasında Hanife Özcan ile Nurten Özkaya ve oğlu Ramazan'ın evde ayrı odalarda oldukları, dışarı kaçmaya çalışırken aynı odaya gitmiş olabileceklerinin değerlendirildiği belirtildi. 3 kişinin kemiklerinin karışmış olabileceği öne sürüldü.

Sinop Valiliği olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada çok yönlü adli soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:
"Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde meydana gelen ev yangını olayında kesin olmamakla birlikte içeride bulunduğu tahmin edilen şahısların Hanife Özcan, Ramazan Özkaya ve Nurten Özkaya olduğu, vatandaş beyanlarından anlaşılmaktadır. Bir ceset bulunmuş olup diğerleri için arama çalışmaları devam etmektedir."

Sinoptaki yangın faciasında şoke eden iddia: 2 kişinin cesedi kayıp

Sinop'ta ev yangını: Anne ve oğluyla birlikte 3 kişi hayatını kaybetti
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