Sinopâ€™ta yaÅŸlÄ± kadÄ±n için huzur evi aranÄ±yor
SÄ°NOP'un Boyabat ilÃ§esi ArÄ±m kÃ¶yÃ¼nde bakÄ±ma muhtaÃ§ Nazife Demirâ€™e (92) kalabileceÄŸi huzurevi aranÄ±yor.Â
Boyabat Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan ancak gidecek yeri olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in taburcu edilemeyen Nazife Demir iÃ§in kalacaÄŸÄ± huzurevi aranÄ±yor. YaÅŸlÄ± kadÄ±na bakan akrabasÄ± Cemil KemiksizoÄŸlu, huzurfevi bulunamadÄ±ÄŸÄ±ndan yakÄ±ndÄ±.
KemiksizoÄŸlu, "Ã‡eÅŸitli makamlara baÅŸvurdum. Fakat ÅŸu ana kadar sonuÃ§ alamadÄ±m. Sinopâ€™ta yer olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylendi. Sivasâ€™ta var dediler. Bir bakÄ±m evine yatÄ±racaÄŸÄ±m fakat uygun yer temin edemedim. Yetkililerinden bir an Ã¶nce bir bakÄ±m evine yerleÅŸtirmelerini veya Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmelerini bekliyorum" dedi.
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