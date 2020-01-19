Sınırımızdaki saatli bomba! Kapatın gitsin şu hurdayı

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: TÜM BÖLGE İÇİN RİSK



CHP milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Iğdır’a 16 kilometre mesafedeki Ermenistan’a ait Metsamor Nükleer Santralı’nın tehlikelerini soru önergesiyle Meclis’e taşıdı. Soru önergesine yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Doğal afetlerin yaşandığı bir bölgede ve sınırımıza çok yakın bir mevkide konuşlu, eski teknolojiyle işletilen bir tesis olan santralın, tüm bölge için gerçek bir risk unsuru teşkil ettiği Türkiye tarafından vurgulanmaktadır” dedi.



AVRUPA BİRLİĞİ’NİN RAPORLARINA GİRDİ



Santralın başta Iğdır olmak üzere bölgede birçok şehir için risk taşıdığını belirten Yavuzyılmaz, Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Şu anda saatli bomba gibi sınırımızın hemen kenarında ulusal güvenliğimizi tehdit edecek şekilde çalışan bir santral var. 1977 yılında, Çernobil ve Fukuşima ile aynı teknoloji kullanılarak yapılan Metsamor Nükleer Santralı 2005 yılında ömrünü tamamlamış ancak bu aşamadan sonra çalıştırılmaya devam etti. AB’nin bu santralın yarattığı tehlikeyle ilgili resmi raporları ortaya koymasına rağmen Ermenistan ülkedeki enerji ihtiyacını sebep göstererek burayı kapatmadı. Bu santralle aynı dönemde yapılmış iki örnekte yaşanan kazalar, dünyaya telafisi mümkün olmayan zararlar verdi.



ERMENİSTAN’I BEKLEYEMEYİZ



Uluslararası yasalarda nükleer santrallerı yapan ülke, yaşanacak bir kazanın da sorumluluğunu üstleniyor. Burada Türkiye, İran, Gürcistan, Nahcivan çok sayıda ülke risk altında. Ayrıca böyle bir felakette bulutlar aracılığıyla tüm coğrafyaya zehir saçacak. Bu santralın taşıdığı riskler ortaya konmalı, ne tip önlemler alınmalı bunlar araştırmalı. Iğdır’da bir radyasyon ölçüm merkezi bulunması şart. Burada yaşanacak bir kazada Ermenistan’ın bizi bilgilendirmesini bekleyemeyiz, acilen müdahale etmeliyiz.”



İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ARAŞTIRILMALI

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Iğdır ve çevresinde de araştırma yapılmasını önerdi. Karababa, “Nükleer santrallardan kaynaklanan radyasyon, hem santral çalışanları açısından hem de santral çevresinde yaşayanlar açısından sağlık riskleri doğurur. Metsamor’un sınırımıza yakınlığı nedeniyle sınır bölgemizdeki yerleşim yerlerinde yaşayanların da sağlık etkileri açısından araştırma yapılmalı” dedi.

SINIRDAKİ ŞEHİRLERİN ACİL EYLEM PLANI YOK

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu: “Radyasyon etkileri için Ermenistan’a yakın olan iller başta olmak üzere önlemler alınması gerekiyor. İl müdürlüklerinin, AFAD ekiplerinin, valiliklerin olası bir kazaya karşı acil eylem planı yapması ve bunu bölge halkıyla paylaşmaları gerekiyor. Sınırdaki kentlerdeki kamu kuruluşlarıyla temasa geçtik. Olası bir kazaya karşı acil eylem planlarının olmadığını öğrendik.”