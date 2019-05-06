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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN/ANKARA
06.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sınıra komando takviyesi

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Sınıra komando takviyesi

Terör örgütü PKK/PYD’nin Tel Rıfat ve Hakkâri’deki saldırıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) her iki bölgede hareketliliği devam ederken, Suriye sınırına da komando takviyesi yapıldı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden Hatay’a gönderilmiş komando birlikleri hazırlıklarını tamamladıktan sonra zırhlı araçlarla sınır hattına doğru yola çıktı. Takviye güç olarak gönderilen komandoların bir bölümü sınır hattına konuşlanırken, bir bölümünün de Suriye içine kaydırıldığı öğrenildi. Sınıra ayrıca mühimmat takviyesi de yapıldı. Terör örgütünün önceki gün Irak sınırındaki Diztepe üs bölgesine yaptığı saldırının ardından başlatılan hava destekli operasyonlar da devam etti. Karadan ve havadan yürütülen operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendiriliyor.

TSK’nın destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Maaranaz ve Malikiyye köylerinde terör örgütü PYD/YPG’den aldığı bazı yerlerde kontrolü elinde bulunduruyor. Ancak ÖSO’nun el yapımı patlayıcılarla tuzaklanan alanlar olması nedeniyle ilerleyişini durdurup geri çekildiği, terör örgütüne karşı yeni bir saldırı için hazırlık yaptığı öğrenildi. TSK da Fırat Kalkanı harekât bölgesinde konuşlu Fırtına obüsleriyle Tel Rıfat’taki terör örgütü PYD/YPG mevzilerini vurmaya devam etti. Önceki gün İdlib’in güneyindeki Zaviye’de 10 numaralı gözlem noktasının çevresindeki güvenlik duvarına rejim tarafından atıldığı değerlendirilen havan mermisinin isabet etmesi sonucu iki asker hafif şekilde yaralanmıştı. Bu saldırı sonrası İdlib’de bulunan 12 gözlem noktasında görevli askerler eller tetikte beklerken, halen en üst seviyede olan güvenlik durumu da sürüyor.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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