Sınıra komando takviyesi
Terör örgütü PKK/PYD’nin Tel Rıfat ve Hakkâri’deki saldırıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) her iki bölgede hareketliliği devam ederken, Suriye sınırına da komando takviyesi yapıldı.
Türkiye’nin farklı bölgelerinden Hatay’a gönderilmiş komando birlikleri hazırlıklarını tamamladıktan sonra zırhlı araçlarla sınır hattına doğru yola çıktı. Takviye güç olarak gönderilen komandoların bir bölümü sınır hattına konuşlanırken, bir bölümünün de Suriye içine kaydırıldığı öğrenildi. Sınıra ayrıca mühimmat takviyesi de yapıldı. Terör örgütünün önceki gün Irak sınırındaki Diztepe üs bölgesine yaptığı saldırının ardından başlatılan hava destekli operasyonlar da devam etti. Karadan ve havadan yürütülen operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendiriliyor.
TSK’nın destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Maaranaz ve Malikiyye köylerinde terör örgütü PYD/YPG’den aldığı bazı yerlerde kontrolü elinde bulunduruyor. Ancak ÖSO’nun el yapımı patlayıcılarla tuzaklanan alanlar olması nedeniyle ilerleyişini durdurup geri çekildiği, terör örgütüne karşı yeni bir saldırı için hazırlık yaptığı öğrenildi. TSK da Fırat Kalkanı harekât bölgesinde konuşlu Fırtına obüsleriyle Tel Rıfat’taki terör örgütü PYD/YPG mevzilerini vurmaya devam etti. Önceki gün İdlib’in güneyindeki Zaviye’de 10 numaralı gözlem noktasının çevresindeki güvenlik duvarına rejim tarafından atıldığı değerlendirilen havan mermisinin isabet etmesi sonucu iki asker hafif şekilde yaralanmıştı. Bu saldırı sonrası İdlib’de bulunan 12 gözlem noktasında görevli askerler eller tetikte beklerken, halen en üst seviyede olan güvenlik durumu da sürüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle