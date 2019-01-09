Sinema bileti tartışmasında önemli gelişme
Yapımcılar ile sinema salon işletmecileri arasında yaşanan promosyon krizine çare olacağı belirtilen AK Parti'nin Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun teklifinin TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşmeleri başladı.
Komisyona; Belgesel Sinemacılar Birliği, Sinema Yapım Birliği, Yapımcılar Meslek Birliği, SİNEBİR, Senaristler Birliği, Sinema Oyuncuları Meslek Birliği, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin de aralarında olduğu sivil toplum örgütleri de katılıyor.
AK Partili Emrullah İşler'in başkanlığında toplanan komisyonda teklif sahibi olarak Hüseyin Yayman düzenlemeye ilişkin bilgi veriyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle