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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE-ÖZEL HABER
06.03.2019 - 22:58, Son Güncelleme:

Sinem Sülün, eski kaynana ve kayınpederini yakalattı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Sinem Sülün, eski kaynana ve kayınpederini yakalattı

Eski Türkiye güzeli Sinem Sülün'ün yatak odasına dinleme cihazı yerleştirmekle suçlanan Sülün'ün eski kayın pederi Sami Yüksel ile kaynanası Hikmet Birsen Yüksel ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Eski Türkiye güzeli Sinem Sülün 2015 yılında boşandığı eşi Mustafa Yüksel, kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel hakkında şikayet başvurusunda bulundu.

MAHKEME: ORTAM DİNLEMESİ YAPILDI

Sülün'ün yatak odasında üçlü prize takılı sim kartlar üzerinden ortam dinlemesi yapıldığı tespiti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Yüksel, Hikmet Birsen Yüksel ve Sami Yüksel hakkında iddianame düzenlendi.

Sinem Sülün, eski kaynana ve kayınpederini yakalattı

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, Sülün'ün eski eşi Mustafa Yüksel, kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel'i, “Zincirleme kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek” suçundan mahkum etti. Her üç sanık da 3'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklar hakkında iyi hal indirimine gitmedi. 

2 YIL 6 AY 15'ER GÜN HAPİS

Sanıkların avukatları bu kararı İstinaf mahkemesine taşıdı. Dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, Sülün’ün kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel’i 2’şer yıl 6’şar ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı. Anılan karar kesinleşti ve Yüksel çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

RESTORANDA OLDUKLARINI İHBAR ETTİ

Bugün akşam saatlerinde Etiler'deki bir restorana giden Yüksel çifti Sülün tarafından fark edildi. Sülün, durumu polise bildirdi. Restorana polis ekipleri geldi. Bu esnada Sülün ile Yüksel çiftinin yakınları arasında tartışma meydana geldi. Sivil polis ekipleri, Yüksel çiftini araca bindirerek restorandan ayrıldı. Çiftin, Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezi'ne götürüldükleri bildirildi.

Sinem Sülün, eski kaynana ve kayınpederini yakalattı

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (06.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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