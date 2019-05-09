Sındırgı'da FETÖ operasyonu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan şahsı yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Terör Örgütleri" yönelik olarak yapılan istihbarat çalışmalar sonucunda; "FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan; S.M. isimli şahıs Sındırgı ilçesi Eğridere mahallesinde yakalanarak gözaltına aldı. Yakalanan S,M. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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